Kevin Spacey riaffiora in Spagna (e canta 'la Bamba')

Kevin Spacey si è esibito per le strade di Siviglia con un gruppo locale: l'attore si è lasciato coinvolgere dai musicisti e ha cantato e suonato La Bamba.

Kevin Spacey comincia a riapparire in pubblico dopo il lungo periodo lontano dai riflettori a causa delle accuse di molestie sessuali che lo hanno letteralmente travolto.

A inizio luglio 2019 sono cadute le accuse mossegli dal giovane barista figlio della conduttrice televisiva Heather Unruh e, da allora, Spacey è comparso a Roma e a Siviglia. Nella capitale italiana è stato protagonista di un reading di poesie al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme. A Siviglia, invece, è stato il mattatore di una allegra performance improvvisata per strada.

Sabato 31 agosto Kevin ha imbracciato la chitarra e suonato con un gruppo locale, i Tuna de Derecho de Sevilla. Un membro del gruppo ha raccontato di aver notato Spacey seduto all’esterno di un locale con degli amici.

L’uomo si è avvicinato per chiedere una foto e alla fine il selfie si è trasformato in una vera e propria esibizione per strada:

Mi sono avvicinato e gli ho spiegato che eravamo lì [per una festa prematrimoniale] e gli ho chiesto se potevamo farci una foto veloce con lui. Ha detto 'Sì, certo!'… All’inizio tutti stavano guardando [Kevin Spacey durante l’esibizione canora], ma dopo un po’ tutto è diventato normale.

Sembra proprio che Kevin Spacey non si sia fatto pregare, esibendosi in ben due pezzi. Camicia rosa, sguardo disteso e abbigliamento da vacanziero, l’attore ha cantato La Bamba di Ritchie Valens e Twist and Shout dei Beatles. Insomma, a quanto pare l'attore ha scelto l'Europa per trascorrere le sue vacanze estive dopo le novità giudiziare riguardanti il caso del figlio di Heather Unruh.