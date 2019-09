Maleficent - Signora del male: Angelina Jolie dietro le quinte

Subito dopo queste dichiarazioni il video esplode in una serie di momenti del film che ci mostrano Malefica in tutta la sua magnificenza e alcuni spezzoni di interviste agli altri membri del cast (Sam Riley, Chiwitel Ejiofor, Harris Dickinson e persino Michelle Pfeiffer.). Tutti elogiano il lavoro della Jolie.

Malefica è un personaggio che la gente era abituato a pensare in un certo modo, ora la conosciamo meglio. In questo film poniamo la domanda: siamo tutti buoni? Siamo tutti cattivi?

In vista dell'imminente uscita di Maleficent - Signora del male (Maleficent: Mistress of Evil) - nelle sale italiane dal prossimo 17 ottobre, un giorno prima rispetto ai cinema statunitensi - Walt Disney Studios ha rilasciato una nuova featurette che ci porta dietro le quinte del film con Angelina Jolie .

