NBA 2K20 è disponibile nei negozi: bounce e hoop nel trailer di lancio

NBA 2K20 è disponibile per Windows PC, Microsoft Xbox One, Sony Playstation 4 e Nintendo Switch.

Il filmato, denominato Momentous , ci permette di immergerci in oltre due minuti nelle atmosfere del gioco. Non solo, mette sul piatto azione al cardiopalma, tante stelle del circuito cestistico - con tanto di licenza ufficiale della NBA - e un comparto tecnico davvero impressionante. Il team di sviluppo, poi, promette un'evoluzione tecnologica in termini di grafica, animazioni, gestione della palla e dell'intelligenza artificiale delle stelle in campo:

Per festeggiare il lancio, il publisher americano ha rilasciato un nuovo trailer di NBA 2K20, visibile in testata di articolo.

L'ultima incarnazione della celebre saga sportiva di Visual Concepts e 2K Games è infatti approdata su PC , PlayStation 4 , Xbox One e Nintendo Switch in data odierna, 6 settembre 2019 . E lo fa portando con sé tutte le bellezze del basket poligonale , introducendo innovazioni e migliorie ad una formula di gioco già ampiamente apprezzata da stampa e pubblico di appassionati.

