Red Dead Online si aggiorna ancora: arrivano le Professioni della Frontiera!

di Andrea Guerriero - 06/09/2019 10:41 | aggiornato 06/09/2019 10:42

Dal 10 settembre, tutti i "fuorilegge" potranno specializzarsi in una di tre Professioni, per guadagnare così ricompense speciali.

La cavalcata di Red Dead Online è inarrestabile.

Uscita dalla sua fase Beta una manciata di mesi fa, la componente multiplayer dell'acclamato Red Dead Redemption 2 continua ad aggiornarsi, seguendo l'esempio del "cugino" Grand Theft Auto Online, firmato sempre da Rockstar Games.

La compagnia americana ha infatti annunciato che il prossimo 10 settembre tutti i giocatori ancora impegnati sui server del titolo potranno testare con mano le Professioni della Frontiera. Si tratta, nello specifico, di una vasta serie di attività a tema caratterizzate da Ruoli che i gamer potranno rivestire. E naturalmente di un ulteriore passo nella costante evoluzione del mondo di gioco.

Potremo allora scegliere tra tre differenti Ruoli: Cacciatore di taglie, Commerciante e Collezionista. Facendo progressi nei vari Ruoli, andremo a sbloccare oggetti, vantaggi e abilità. In più, andremo a guadagnare automaticamente Punti Esperienza per il Ruolo scelto ogni volta che completeremo un'attività ad esso riservata - come dare a caccia ad un ricercato o metterci sulle tracce di un oggetto da collezione. I PE di Ruolo, a loro volta, serviranno a salire di rango all'interno del Ruolo. Il rango massimo è 20. Ogni 5 ranghi si accede a una nuova fascia interna al Ruolo. Le fasce sono Principiante, Promettente, Affermato e Provetto.

Raggiungendo la fascia Provetto, i giocatori acquisiranno una serie di nuove abilità utili per sopravvivere nella frontiera, stili avanzati e comodità per l'accampamento e capi d'abbigliamento riconoscibili a dimostrazione delle imprese compiute in ciascuna disciplina.

HD Rockstar Games

Non è tutto. Con l'update settembrino di Red Dead Online, la "R stellata" promette che ci saranno anche dei significativi miglioramenti al controllo dei personaggi, grazie ai quali tutte le fasi di movimento e combattimento sono ora più rapide e reattive, la possibilità di modificare l'aspetto del personaggio senza dover ripristinare i progressi, nuove Carte abilità, Sfide giornaliere per i Ruoli, più eventi dinamici in tutta la Frontiera, tanti nuovi oggetti e molto altro ancora.

Sempre il 10 settembre, l'azienda in-game Wheeler, Rawson & Co. inaugurerà il Wheeler, Rawson, & Co. Club, definito come un modo per ricevere automaticamente e gratuitamente delle ricompense tramite l'accumulo di PE (compresi i PE dei Ruoli). Sarà necessario solo giocare per ottenere nuovo abbigliamento e accessori, un rivestimento speciale per arma, denaro bonus e tonici gratuiti. Il tutto fino al prossimo 18 novembre.

Rockstar Games

In conclusione, sappiamo che sarà reso disponibile anche il Pass Fuorilegge, che darà accesso a oggetti e vantaggi in aggiunta a quelli previsti dall'iscrizione gratuita al Club. I membri che acquisteranno il Pass Fuorilegge al costo di 35 Lingotti d'Oro riceveranno ricompense esclusive come capi d'abbigliamento, stili unici per le armi, decorazioni per qualsiasi tipo di accampamento, denaro bonus, coupon speciali e molto altro, mentre scalano i 70 Ranghi previsti.

Tutto ciò che sbloccherete tra il 10 settembre e il 18 novembre resterà vostro per sempre.