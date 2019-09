Roger Waters Us + Them, presentato a Venezia 76 il docu-film del genio fondatore dei Pink Floyd

CinemaCelebrity

Us + Them, l'epico tour di Roger Waters tenutosi fra il 2017 e il 2018, è diventato un emozionante docu-film. Presentato alla Mostra del cinema di Venezia, arriverà solo il 7, 8 e 9 ottobre al cinema, come evento speciale.

Gli amanti della musica di Roger Waters - durante e dopo i Pink Floyd - hanno tre date da segnarsi in agenda: il 7, 8 e 9 ottobre. In questi tre giorni, infatti, arriverà al cinema il docu-film Roger Waters Us + Them, che testimonia tutta la potenza emotiva e viscerale del musicista britannico durante il maestoso tour mondiale andato in scena fra il 2017 e il 2018.

Nella serie di concerti per tutto il globo, infatti, il fondatore dei Pink Floyd ha proposto molto più della sua eccellente produzione musicale. No, i live show sono stati delle vere esperienze sensoriali a tutto tondo, il cui fine ultimo era quello di far riflettere il pubblico (e non solo).

Ma riflettere su cosa? Sui grandi temi universali che Waters affronta dagli anni '70, dalla guerra all'alienazione, dalla progressiva perdita di empatia alla sofferenza di tutto il genere umano. Coerentemente con l'approccio musicale di Waters, poi, ogni concerto ha raccontato un concept ben preciso: il viaggio di una madre con sua figlia verso un mondo più sicuro.

Le canzoni - tratte da gemme dei Floyd come The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall e Animals, a cui va aggiunto l'ultimo album da solista Is This The Life We Really Want? - sono state accompagnate in sede live da visual mozzafiato e da tecnologie audio all'avanguardia.

Insomma, il docu-film è molto più di un semplice concerto ripreso da telecamere.

Il musicista ha così commentato il docu-film:

US + THEM non è il rock and roll standard; tra il pubblico qualcuno griderà 'yee haaaa!!', che va pure bene, ma a molti verranno le lacrime. Questo è ciò che spero. US + THEM è un appello all'azione. L’Homo Sapiens si trova ad un bivio, possiamo unire il nostro amore, sviluppare la nostra capacità di empatia con gli altri e agire collettivamente per il bene del nostro pianeta, oppure rimanere 'Comfortably Numb' – comodamente insensibili, e continuare come pecoroni la nostra attuale marcia di morte omicida verso l'estinzione. US + THEM è un voto all'amore e alla vita.

Diretto dallo stesso Waters con Sean Evans, Us + Them è stato girato durante tre serate a giugno del 2018 ad Amsterdam, con una troupe di 130 persone che ha filmato il live show in 8K (mentre il film sarà offerto in 4K, con audio Dolby Atmos).

Presentato oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, il docu-film mostrerà la versione live delle seguenti canzoni:

Speak to Me / Breathe

One of These Days

Time

Breathe Reprise

The Great Gig In The Sky

Welcome To The Machine

Déjà Vu

The Last Refugee

Picture That

Wish You Were Here

The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall, Part II

Dogs

Pigs (Three Different Ones)

Money

Us & Them

Brain Damage

Eclipse

Déjà Vu, The Missing Verses

Novo Lugar

Ecco una clip di Us & Them:

Per maggiori informazioni rimandiamo al sito di Nexo Digital, che curerà la distribuzione di Us + Them per l'Italia.

Libertà, amore, empatia e musica di altissimo livello. Non si può chiedere di meglio.