Sweetness In The Belly: Dakota Fanning stronca le polemiche sul suo nuovo film

06/09/2019 14:24

La giovane ma risoluta Dakota Fanning.

Il film drammatico Sweetness In the Belly racconta di una bambina cresciuta nel continente africano e poi rifugiata in Inghilterra. La protagonista si chiama Lilly Abdal ed è interpretata dall'attrice americana Dakota Fanning. Dopo che il sito Deadline ha pubblicato il tweet pubblicizzando la prima clip del film, l'attrice è stata attaccata da diversi utenti poiché interpreta una musulmana non essendolo anche nella vita reale.

Qui sotto potete vedere il tweet di Deadline e alcune delle risposte degli utenti indignati:

‘Sweetness In The Belly’: First Clip Of Dakota Fanning As A White Ethiopian Muslim In Refugee Drama-Romance – Toronto https://t.co/L8ZPRnTIfu pic.twitter.com/8eFCBiv9IQ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 4, 2019

L'utente @muhammadbutt critica la scelta di casting dell'attrice americana, sostenendo che esistono molte attrici musulmane di talento che avrebbero potuto avere la parte. Come potete vedere, i numerosi punti interrogativi denotano sarcasmo nel chiedere come mai la Fanning interpreti una ragazza etiope.

so many talented Muslim actors out there and you cast... Dakota Fanning???????????????????? and to play an ETHIOPIAN?????????????? I BEG YOUR PARDON??????????????? https://t.co/XAgs6y2G98 — Muhammad Butt (@muhammadbutt) September 4, 2019

L'utente @TheAuracl3 gioca con il titolo del film, sottolineando in maniera sarcastica la presenza della Fanning nel cast, paragonandola al latte (per il suo colore della pelle) aggiunto al caffè nero (l'Africa).

Sweetness In My Belly?



I'd have called it Milk In The Coffee or Young East African Swirl. A film as terribly trope laden as this deserves a terribly tropey name. https://t.co/gRu8FHiRFL — Bae Grylls, Tumblr Bisexual (Esq.) (@TheAuracl3) September 4, 2019

Continuando su una linea sarcastica, tipica di chi commenta stando seduto dietro una tastiera, l'utente @anylaurie16 chiede se la Fanning abbia rubato il ruolo a Scarlett Johansson (scrivendo in modo errato il nome di quest'ultima). La domanda fa riferimento a una recente polemica scaturita da alcune dichiarazioni dell'interprete di Black Widow, che sosteneva che un attore o una attrice dovrebbe poter interpretare qualsiasi ruolo e non solo quelli strettamente legati al proprio colore della pelle, alle proprie origini e credo religioso.

Did she steal this role from Scarlett Johansen? — Laurie Kilmartin (@anylaurie16) September 4, 2019

La risposta di Dakota Fanning

La risposta dell'attrice protagonista di Sweetness in the Belly non si è fatta attendere. Dakota Fanning ha pubblicato una storia sul proprio Instagram ufficiale, che potete vedere qui sotto nel tweet riportato da Deadline, in cui scrive:

Solo per chiarire. Nel nuovo film di cui faccio parte, Sweetness in the Belly, non interpreto una donna etiope. Interpreto una ragazza britannica abbandonata in Africa dai suoi genitori all'età di sette anni e cresciuta lì come musulmana. Il mio personaggio, Lilly, giunge in Etiopia, dove si ritrova coinvolta nello scoppio della guerra civile. Quindi torna in Inghilterra: un posto dal quale proviene ma che non conosce. Basato sul libro di Camilla Gibb, questo film è stato realizzato in parte in Etiopia, è diretto da un uomo etiope e nel cast figurano molte donne etiopi. Poter raccontare questa storia, è stato un grande privilegio per me. Il film parla del significato della parola casa, per tutte quelle persone che ne sono state allontanate, e delle famiglie e delle comunità che le persone scelgono da cui vengono accolte. Spero che il film vi piaccia, quando potrete vederlo dopo la sua premiere al Toronto International Film Festival!

UPDATED: Dakota Fanning posted on Instagram on Wednesday to clarify the background of her character in Sweetness In the Belly, her latest film that is set to bow at the upcoming Toronto Film Festival (check out her post: https://t.co/HXsqv1YNco) pic.twitter.com/uk0z0IP96G — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 5, 2019

La risposta di Dakota Fanning mette a tacere ogni polemica e ogni dubbio (si spera) e evidenzia la brutta abitudine delle persone di criticare qualcosa che non conoscono.

Sweetness in the Belly è diretto da Zeresenay Mehari, su una sceneggiatura di Laura Phillips basata sul libro omonimo di Camilla Gibb. Nel cast, oltre a Dakota Fanning (protagonista anche di C'era una volta a... Hollywood), ci sono Yahya Abdul-Mateen II (il villain di Aquaman e prossimo protagonista della serie TV Watchmen), Kunal Nayyar (Raj di The Big Bang Theory), Wunmi Mosaku (Luther), Gavin Drea (Valerian e la città dei mille pianeti), Peter Bankole, Amerjit Deu e Neelam Bakshi.