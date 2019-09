TV News The Walking Dead

06/09/2019

Michonne, Alpha e Maggie: chi va, chi cambia e chi torna. Ecco le novità su The Walking Dead 10 a poco più di un mese dal debutto su FOX!

Cominciamo dalla notizia più chiacchierata, ormai da mesi: l'uscita di Michonne da The Walking Dead nel corso della stagione 10.

La speranza di rivederla - e rivederla mentre lo ritrova - nei film su Rick è ancora accesa, perché non sappiamo cosa riserverà il destino al personaggi di Danai Gurira.

La showrunner Angela Kang ha rilasciato a riguardo una dichiarazione:

Ci sono alcune cose di grande importanza di cui verremo a conoscenza, che hanno conseguenze enormi. Ma mostreremo anche che la Michonne vecchio stile, una vera dura.

Ecco quindi che le ipotesi sono tante. Michonne potrebbe scoprire che Rick è ancora vivo e decidere di partire per andarlo a cercare. Oppure, lo scontro con Alpha e i Sussurratori potrebbe essere più duro del previsto. In ogni caso, siamo certi che visto il grande amore del pubblico per il personaggio, nulla verrà lasciato al caso.

Anche Danai Gurira ha parlato del suo addio imminente alla serie, durante lo scorso Comic-Con, rivolgendo parole di grande affetto a fan e colleghi.

Posso confermare che questa è l'ultima stagione a cui parteciperò in questa fantastica serie TV nei panni di Michonne. [...] Il legame fra di noi non finirà mai ed è questo che mi permette di andare avanti con la decisione che ho preso. Si tratta di una vocazione, in un certo senso, verso altre cose che sento di dover fare. Sono piena di dolore per la mia partenza, ma anche di gratitudine e grazie a voi tutti, vi voglio bene e amo questa serie. La famiglia di The Walking Dead è per sempre. Per sempre.

Riguardo al ritorno di Lauren Cohan nei panni di Maggie, le dichiarazioni sia della Kang che della stessa Cohan non lasciano trasparire nulla di nuovo, ma una novità c'è.

Gli episodi della stagione 10, che debutteranno su FOX in contemporanea con gli USA il prossimo 7 ottobre, non sono stati girati in ordine cronologico.

Ecco quindi che l'apertura a un ritorno di Maggie senza che nessuno abbia avuto modo di capire quale delle molte possibilità sia stata scelta appare più concreta.

Sebbene dal set non si siano sbottonati, i bene informati danno per certo il ritorno di Maggie.

E dopo aver fatto il punto su chi va e chi torna, ecco chi resta ed è al centro dell'azione: Alpha.

La spietata leader dei Sussurratori, che ha ordinato il massacro delle picche, secondo le ultime novità comunicate direttamente da Angela Kang sarà al centro di:

[...] un clima da paranoia e da Guerra Fredda. Vedremo uno scontro Carol-Alpha e sarà fantastico. Sto solo pensando a questa scena che condividono e che è semplicemente epica, è così bella...

Anche Melissa McBride, l'interprete di Carol, dopo il devastante dolore che ha colpito il suo personaggio nella stagione 9, promette scintille:

Quando l'abbiamo vista l'ultima volta era completamente devastata dalla morte di Henry e di tutti gli altri che sono finiti sulle picche. E penso che si sentirà forse un po' isolata, rintanandosi in se stessa, forse combattendo alcuni sentimenti di vendetta. Sono alcuni aspetti inediti di Carol. Aspettatevi l'inaspettato.

Un salto temporale di alcuni mesi, un'uscita e un ritorno, tanti cambiamenti e nuovi conflitti: tutto questo ci aspetta in The Walking Dead 10, a ottobre solo su FOX!