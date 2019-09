The Walking Dead: tutta la timeline della serie in un'immagine

TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 06/09/2019 10:15 | aggiornato 06/09/2019 10:19

Conoscere la cronologia degli eventi e la loro durata nel tempo della narrazione è fondamentale per comprendere una storia, soprattutto nel caso di The Walking Dead. Ecco l'immagine che ricostruisce tutta la sua timeline.

Non è un’immagine ufficiale diffusa da AMC, ma ha lo stesso valore perché non è solo corretta, è anche utilissima ai fan. Si tratta della ricostruzione della timeline di The Walking Dead fatta da un fan. Un’immagine che riassume i salti temporali ai quali abbiamo assistito per chiarire la cronologia degli eventi, anche in vista dei nuovi episodi (ci sarà un salto temporale di qualche mese in apertura della stagione 10) ma soprattutto delle nuove serie e spinoff.

HD Reddit La timeline di The Walking Dead realizzata da un fan

Su Reddit, il nostro amico ha ricostruito efficacemente le tempistiche della narrazione, facilitando a tutti la risoluzione dei dubbi. Dubbi come il tormentone della gravidanza di Maggie, che per mesi fece discutere i fan sul perché il pancione non si vedesse. La risposta è qui, nella timeline: perché si trattava di settimane, e non di mesi.

Comprendere la durata reale del tempo all’interno della narrazione, senza confonderla con gli anni delle stagioni televisive che si succedono, è l’unico modo per avere sempre chiara la consequenzialità degli eventi. E per non cadere in confusione.

Ecco quindi che una sorta di mappa di navigazione, per chiarirci le idee, diventa uno strumento davvero utile, se non indispensabile. Qui si ragiona in termini di giorni, e non di mesi o anni, cosa che potrebbe confondere inizialmente. Ma basta fare un breve calcolo e tutto torna.

Non trovate anche voi che sia buona cosa tenere a portata di mano questo schema?