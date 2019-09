Venezia 76, le foto più belle del nono giorno della Mostra

La madrina del Festival, dopo un giorno di pausa, è tornata sul tappeto rosso vestendo un abito rosa firmato Gucci. Stacy Martin ha invece optato per un abito dal taglio corto, un vestito di Giambattista Valli con perline e punti luce a formare decori floreali. Abito blu acceso per Nina Zilli, presentatasi a Venezia col compagno Omar Hassan.

Il Lido è stato teatro di una sfilata in cui sono scese in campo Alessandra Mastronardi , Stacy Martin , Nina Zilli e molti altri volti noti del mondo della spettacolo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok