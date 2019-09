Weathering With You: il film arriva nei cinema italiani ad ottobre

AnimazioneCinema

06/09/2019

Il nuovo film d'animazione di Makoto Shinkai arriverà nei cinema italiani ad ottobre grazie alla collaborazione fra Nexo Digital e Dynit.

Il primo appuntamento della nuova Stagione degli Anime al cinema di Nexo Digital e Dynit si è appena conclusa con un grande successo del film City Hunter: Private Eyes (nel link trovate la nostra recensione). Ma la stagione è appena iniziata.

Il prossimo appuntamento sarà con il nuovo film di Makoto Shinkai, La Ragazza del Tempo - Weathering With You, che in Giappone sta già riscuotendo un incredibile successo, tanto da essere stato scelto per rappresentare il Giappone come film straniero agli Oscar del 2020.

Weathering With You uscirà nei cinema italiani solo per i giorni del 14,15 e 16 ottobre (presto l’elenco delle sale che aderiranno alla proiezione speciale sul sito di Nexo Digital). Per l'occasione è stato mostrato il primo trailer doppiato in italiano sul canale youtube di Dynit.

La storia del film vede come protagonista Hodaka, un ragazzo di campagna che durante le vacanze estive decide di fuggire dall’isola sperduta in cui vive per andare a Tokyo. Qui il giovane si ritroverà ad affrontare problemi finanziari e personali per via della sua limitata conoscenza della metropoli. Hodaka però farà la conoscenza di Hina, una ragazza brillante e speciale che cambierà il corso degli eventi, perché la giovane possiede un’abilità strana e incredibile: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole.

Makoto Shinkai torna dunque dopo il successo di Your Name, che ha avuto un’incredibile accoglienza in tutto il mondo. Weathering With You è sulla buona strada per raggiungere il precedente lavoro del regista; attualmente nel solo Giappone il film ha incassato oltre 100 milioni di dollari, entrando dopo poche settimane dall’uscita nella classifica dei 10 film più visti in assoluto in patria e diventando il film con i maggiori incassi del 2019 nel paese del Sol Levante.

La Stagione degli Anime di Nexo Digital non finisce qui però, perché il 2,3 e 4 arriverà anche il film d’animazione I figli del mare, tratto dall’omonimo manga di Daisuke Igarashi.

Cosa ne pensate del nuovo film di Makoto Shinkai, andrete a vedere Weathering With You al cinema?