Yu-Gi-Oh!, con il formato Speed Duel si torna alle origini

Facile, veloce e adatto anche ai più piccoli, il nuovissimo formato Speed Duel è l'ideale per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo di Yu-Gi-Oh!

Era il 1999 quando sugli scaffali dei negozi giapponesi esordiva Yu-Gi-Oh!, il gioco di carte collezionabili ispirato al manga di Kazuki Takahashi, divenuto in una manciata d'anni un fenomeno globale nonché uno dei card game più famosi e apprezzati di sempre.

Per celebrare il ventesimo anniversario dal suo lancio, un nuovo formato è pronto a conquistare vecchi e nuovi fan, riportandoli direttamente alle origini della serie. Derivato dal videogioco per dispositivi mobile e PC Yu-Gi-Oh! Duel Links, Speed Duel è una versione più facile, veloce e intuitiva del formato standard, perfetta dunque anche per chi intende avvicinarsi per la prima volta al gioco.

L'obiettivo principale di questo formato è ridurre a zero i 4000 punti vita dell'avversario; per farlo dovremmo evocare potenti mostri - per un massimo di tre - e renderli ancora più forti grazie all'utilizzo di Carte Magia o Trappola. Novità assoluta di questo nuovo formato è l'introduzione delle Carte Abilità, che consentono ai giocatori di basare l'intero mazzo su uno dei numerosi duellanti presenti nell'anime, ottenendo inoltre vantaggiosi bonus.

Per iniziare a giocare a Speed Duel è sufficiente procurarsi uno dei tre Starter Deck disponibili, contenenti tutto l'occorrente per affrontare una partita. Di questi, Predatori Definitivi, uscito ad agosto, è interamente dedicato a Rex Raptor e Weevil Underwood, due dei più famosi rivali di Yugi Muto.

Utilizzabili anche nel formato standard, questi mazzi precostruiti possono essere personalizzati tramite apposite Buste d’Espansione, come la nuovissima Speed Duel: Cicatrici di Battaglia. Quest'ultima aggiunge al gioco 45 nuove carte tra Mostri, Magie e Trappole e 5 nuove Carte Abilità, rendendo le partite ancora più varie e strategiche.

HD KONAMI Lo starter deck Predatori Definitivi e le bustine d'espansione Cicatrici di Battaglia

Per far conoscere al pubblico il nuovo formato Speed Duel sono in programma per il 7 e il 14 settembre due eventi speciali dedicati a Yu-Gi-Oh!, che si terranno in tutti i negozi Official Tournament Store (OTS) sparsi per il Paese. A tutti coloro che parteciperanno a queste due giornate verrà regalato uno speciale mazzo introduttivo, con il quale iniziare la propria collezione.

Siete pronti a diventare i migliori duellanti di domani?