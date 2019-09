Venezia 76, Joker vince il Leone d'Oro 2019: tutti i vincitori

Cinema

di Elisa Giudici - 07/09/2019 18:58 | aggiornato 07/09/2019 20:30

Venezia 76 giunge al suo culmine e a spuntarla è il film più atteso dell'edizione: Joker è il primo cinecomics a vince il premio più importante a un festival europeo.

0 condivisioni

La Mostra di Venezia numero 76 si avvia al termine naturale con la sua fiammata finale: la premiazione e la consegna delle Coppe Volpi e dei Leoni d'Oro. Seguiremo insieme a voi minuto per minuto questo evento, fino a conoscere il nome del vincitore.

[20:10]

Il palmares riserva grandi sorprese per gli italiani. Franco Maresco vince il premio speciale della giuria per La mafia non è più di una volta. Pochi minuti dopo la Coppa Volpi maschile va a Luca Marinelli, che dice:

Giuro che non sarò breve e ringrazio la giuria prima che si renda conto dell'errore che ha fatto. Voglio ringrazia Pietro Marcello, il mio regista, e Napoli. Ringrazio mia moglie e i miei due figli che mi supportano e mi sopportano.

[19:30]

Primi arrivi sul red carpet. Sorprende il ritorno di Yon Fan, regista di N 7 Cherry Lane (il film d'animazione cinese in concorso), che fluttua sul red carpet, estasiato. Attesissimo da pronostici il tirono di Joaquin Phoenix e Todd Phillips per Joker, che quindi potrebbe puntare a qualcosa d'importante. Infatti la Coppa Volpi sembra prenotata da Luca Marinelli, dando conferma della presenza italiana in Palmares.

Venezia 76: tutti i vincitori e i premiati

Leone d'Oro

Joker di Todd Phillips

Leone d'Argento

L'ufficiale e la spia di Roman Polanski

Miglior Regia

Om det oändliga (About Endlessness) di Roy Andersson

Coppa Volpi Miglior Interpretazione Femminile

Ariane Ascaride per Gloria Mundi

Coppa Volpi Miglior Interpretazione Maschile

Luca Marinelli per Martin Eden

Miglior Sceneggiatura

Yonfan per Ji Yuan Tai Qi Hao (No. 7 Cherry Lane)

Premio Speciale della Giuria

La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco

Premio Miglior Attore Emergente Marcello Mastroianni

Toby Wallace per Babyteeth

HD Biennale di Venezia Toby Wallace vince il premio Marcello Mastroianni per Babyteeth

Orizzonti Miglior Film

Atlantis di Valentyn Vasyanovych

Orizzonti Miglior Regia

Théo Court di Blanco en Blanco (White on White)

Orizzonti Premio Speciale della Giuria

Verdict di Raymund Ribay Gutierrez

Orizzonti Miglior Interpretazione Femminile

Marta Nieto per Madre

Orizzonti Miglior Interpretazione Maschile

Sami Bouajila per Bik Eneich - Un Fils

Orizzonti Miglior Sceneggiatura

Revenir (Back Home) di Jessica Palud

HD Biennale di Venezia I protagonisti di Revenir premiato come miglior sceneggiatura Orizzonti

Orizzonti Miglior Cortometraggio

Darling di Saim Sadiq

Leone del Futuro - Miglior Opera Prima Luigi De Laurentiis

You Will Die at 20 di Amjad Abu Alala

Venezia Classici - miglior film restaurato

Extase di Gustav Machatý

Venezia Classici - miglior documentario sul cinema

Babenco – Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer: Parou di Bárbara Paz

Venice VR Awards - Migliore Storia raccontata

Daughters of Chibok di Joel Benson

Venice VR Awards - Migliore Esperienza

A Linha di Ricardo Laganaro

Venice VR Awards - Miglior VR

The Key di Celine Tricart