Annunciato un videogioco di ruolo per il famoso anime Fairy Tail

di Silvio Mazzitelli - 09/09/2019 12:00 | aggiornato 09/09/2019 12:04

Koei Tecmo presenterà al Tokyo Game Show di quest'anno il nuovo videogioco dedicato al famoso anime Fairy Tail.

Nei giorni dal 12 al 15 settembre si terrà il Tokyo Game Show, una delle più importanti fiere dedicate ai videogiochi del mondo, e per l'occasione si iniziano a vedere i primi annunci che anticipano l'arrivo dell'evento.

Koei Tecmo ha annunciato l'arrivo di un nuovo gioco di ruolo dedicato al manga e anime Fairy Tail, shonen ormai concluso creato da Hiro Mashima. A occuparsi della realizzazione del titolo sarà Gust Studios, software house famosa per la serie di RPG Atelier, saga molto longeva che ha oltre 15 anni di vita.

Questo nuovo titolo è il primo gioco dedicato a Fairy Tail ad arrivare sulle home console in Occidente, e permetterà agli appassionati della serie di immergersi nelle atmosfere magiche del manga, che con la sua ambientazione fantasy, dove la magia e i maghi hanno un ruolo di primaria importanza, si presta bene per diventare un RPG.

Tra draghi, demoni e magia, nel gioco potremo rivivere le avventure nella terra di Fiore di Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Erza Scarlet e tutti gli altri membri della gilda di maghi di Fairy Tail. Gust Studios sta lavorando sotto la supervisione dell'autore originale Hiro Mashima per ricreare fedelmente il magico mondo di Fairy Tail all'interno del videogioco.

Attualmente è stato presentato un breve trailer del gioco, ma ulteriori informazioni arriveranno settimana prossimo durante il Tokyo Game Show, dove speriamo arrivino nuovi dettagli sul funzionamento del gameplay. Fairy Tail non ha ancora una data d'uscita precisa, ma uscirà nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Fairy Tail è nato nel 2006 come manga dalle matite di Hiro Mashima, concludendosi nel 2017 dopo ben 63 volumi. Dal 2009 è arrivata anche una serie animata in Giappone, che conta in totale 4 stagioni. L'ultima stagione è iniziata a ottobre 2018 e si concluderà a fine settembre, coprendo l'ultimo arco narrativo del manga dopo ben 328 episodi in totale. Di Fairy Tail sono stati realizzati anche due film d'animazione che coprono vicende originali non presenti nel manga.

Questo annuncio vi ha messo la voglia di saperne di più sul gioco di Fairy Tail?

