Bond 25 continua le riprese in Italia: il set si sposta in Calabria

Cinema

di Silvia Artana - 09/09/2019 12:15 | aggiornato 09/09/2019 12:18

L'Italia sarà grande protagonista di No Time To Die. Dopo Matera, le riprese di Bond 25 si sposteranno in Calabria. La costiera cosentina farà da sfondo ad alcune scene.

1 condivisione

La storia di Bond 25 è avvolta dal mistero, ma una cosa è certa: nel film ci sarà tanta Italia. Dopo Matera, il set della nuova pellicola dell'agente segreto di Sua Maestà più famoso di sempre si sposterà in Calabria. Come scrive il sito di notizie locali Lacnews24, la produzione girerà per qualche ora a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza.

Secondo le informazioni trapelate, le riprese di No Time To Die sono previste per il prossimo 23 settembre, nella (splendida) cornice naturale della spiaggia dell'Arcomagno, una piccola insenatura caratterizzata da sabbia finissima e acqua cristallina, davanti alla quale si staglia un grande arco naturale di pietra (alto circa 20 m).

A quanto pare, prima di optare per la celebre baia (famosa in tutto il mondo), la produzione di Bond 25 ha effettuato diversi sopralluoghi lungo tutta la Riviera dei Cedri. E stando a quello che scrive Lacnews24, sembra che abbia intenzione di inserire nel film altri scorci della costa dell'Alto Tirreno cosentino.

La troupe di Bond 25 arriverà in Calabra dopo un'ulteriore tappa in Basilicata, a Maratea, e una in Campania, a Sapri. Ma non si sa se alle riprese prenderà parte Daniel Craig.

L'attore britannico, alla sua ultima apparizione nei panni della spia dell'MI6, è atteso il 9 settembre a Matera per girare alcune scene. Ma sembra che si fermerà non più di un paio di giorni. D'altra parte, non è detto che non torni a fine mese per altri shooting nelle nuove location.

Per restare aggiornati sugli spostamenti di... 007, restate sintonizzati!