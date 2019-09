Catherine the Great: il nuovo trailer ufficiale della miniserie con Helen Mirren

TV News

di Claudio Rugiero - 09/09/2019 11:18 | aggiornato 09/09/2019 11:22

Helen Mirren è protagonista assoluta di Catherine the Great, una miniserie incentrata sugli intrighi di guerra e sulle avventure in camera da letto della celebre imperatrice di Russia, una delle più potenti monarche della storia.

1 condivisione

Helen Mirren veste gli abiti imperiali di Caterina la Grande, una delle monarche più potenti e appassionate della storia, nella miniserie HBO Catherine the Great.

Come spiega Slash Film, il progetto è nato quasi per caso: in un'intervista la Mirren aveva affermato che un giorno le sarebbe piaciuto interpretare la celebre imperatrice di Russia. Una dichiarazione che non è passata inascoltata alle orecchie dei produttori David Thompson e Charles Pattinson, i quali si sono subito fatti avanti per realizzare il sogno dell'attrice. Risultato? Una miniserie in quattro parti che esplora la figura di Caterina la Grande guardando ai suoi piani di guerra e alle sue avventure in camera da letto.

HD Sky Atlantic

In Italia Catherine the Great uscirà il 21 ottobre 2019 su Sky Atlantic. Nel frattempo possiamo dare un'occhiata al nuovo trailer ufficiale che troviamo all'inizio di questo articolo. Quest'ultimo si apre con il saluto al popolo dell'imperatrice, inquadrata di spalle mentre è affacciata al balcone della propria dimora, e con una battuta pronunciata dalla Mirren che riassume molto bene il temperamento del suo personaggio:

Sono sopravvissuta ad un mondo che non mi voleva.

Sullo schermo vediamo quindi una serie di immagini che ritraggono la protagonista mentre è impegnata a pianificare le strategie di guerra o a cavallo sul campo di battaglia, distratta dagli svaghi di corte o nella sua intimità col suo amante Grigory Potëmkin, nonostante un solido matrimonio con lo zar Pietro III. Autore della splendida fotografia che incornicia questo ritratto di donna è il maestro Stuart Howell, che ha già lavorato sul set di The Crown.

Trama e cast

I dettagli sulla trama sono ancora ridotti all'essenziale, ma la scopriremo un po' per volta nel corso delle puntate.

Il dramma storico, diviso in quattro parti, seguirà le vicende che hanno portato alla fine del regno di Caterina di Russia, soffermandosi in particolare sulla sua relazione con il leader militare Grigory Potëmkin, il quale pure contribuì a plasmare il futuro della politica russa.

Con Catherine the Great il premio Oscar Helen Mirren arricchisce la sua lunga lista di ruoli di donne forti grazie alla sua interpretazione dell'imperatrice che con un solo colpo di stato detronizzò il marito regnando con saggezza per ben 34 anni.

Di seguito riportiamo il cast della miniserie, diretta da Philip Martin e sceneggiata da Nigel Williams, elencando interpreti e rispettivi ruoli:

Helen Mirren (Caterina la Grande)

Jason Clarke (Grigory Potëmkin)

Gina McKee (Contessa Praskovya Bruce)

Rory Kinnear (Nikita Ivanovich Panin)

Joseph Quinn (Tsarevich Pavel)

Richard Roxburgh (Grigory Orlov)

Kevin McNally (Alexei Orlov)

Thomas Doherty (Pyotr Zavadovsky)

Sam Palladio (Alexander Vasilchikov)

Clive Russell (The Fool)

Paul Ritter (Alexander Suvorov)

Paul Kaye (Yemelyan Pugachev)

Che ne pensate? Vi ispira questa miniserie?