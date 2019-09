Doctor Sleep, il trailer finale ci riporta all'Overlook Hotel

Cinema

Ecco il trailer finale in italiano di Doctor Sleep, attesissimo sequel di Shining e dell'omonimo romanzo di Stephen King che ci riporterà nell'inquietante Overlook Hotel.

Siete pronti a tornare all'Overlook Hotel? Il grande Stanley Kubrick ha perseguitato i nostri sogni grazie all'apprezzatissimo adattamento adattamento cinematografico dell'amato best seller di Stephen King, Shining.

Ora, quasi 40 anni dopo, Doctor Sleep ci mostrerà com'è diventato il piccolo Danny Torrance (interpretato in questa pellicola da Evan McGregor) dopo aver vissuto la follia di suo padre Jack e tutti gli eventi connessi al freddo inverno trascorso nello sperduto Overlook Hotel in Colorado. Oramai Danny è cresciuto, ma il suo passato non sembra volerlo abbandonare così come la sua luccicanza e una nuova minaccia che incombe sulla sua vita e non solo...

In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer finale in italiano del film, attesissimo sequel della pellicola di Kubrick in arrivo a fine ottobre nei cinema italiani. Di seguito anche il trailer in lingua originale:

Le primissime immagini del filmato riportano Danny nell'ormai ancor più dismesso Overlook Hotel e ci mostrano alcuni dettagli inquietanti che abbiamo già potuto ammirare nel capolavoro di Kubrick, in primis le iconiche gemelline che il piccolo Danny incontra in uno dei corridoi dell'albergo.

In Doctor Sleep, un branco itinerante di una specie di vampiri è pronto a uccidere e nutrirsi di coloro che hanno quei poteri soprannaturali che Danny ha chiamato luccicanza (shining). Kyliegh Curran interpreta Abra, una giovane ragazza con poteri simili che è in fuga da queste terrificanti "persone", guidate da Rose Cilindro, interpretata da Rebecca Ferguson. Nonostante sembri completamente diverso da Shining del 1980, non è di certo improbabile che questa pellicola risenta delle influenze del film di Kubrick.

Il regista Mike Flanagan nel corso di un'intervista ha rivelato come Doctor Sleep rappresenti sia un sequel della versione cinematografica di Shining che del libro di Stephen King. Il che è sicuramente interessante visto che la pellicola del 1980 interpretata da un pazzesco (in tutti i sensi) Jack Nicholson si è discostata in parte del libro, non ricevendo il plauso di Stephen King. Non ci resta che scoprire se questa pellicola sarà invece più aderente al libro che King ha pubblicato nel 2013.

Come svela la sinossi ufficiale di Doctor Sleep :

Ancora irrevocabilmente segnato dal trauma che ha subito da bambino all'Overlook, Dan Torrance ha lottato non poco per trovare una parvenza di pace nella sua vita. Ma quella pace si frantuma quando incontra Abra, un'adolescente coraggiosa con un potere sovrannaturale simile al suo, ma ancor più potente. Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo cerca e lo trova, chiedendo il suo aiuto contro la spietata Rose Cilindro e i suoi seguaci, Il Vero Nodo, che si nutre del "vapore" degli innocenti nella sua ricerca dell'immortalità. Formando un'improbabile alleanza, Dan e Abra intraprendono una brutale battaglia tra la vita e la morte con Rose. L'innocenza di Abra e la piena consapevolezza della sua luccicanza costringono Dan a invocare i propri poteri come mai prima d'ora - affrontando subito le sue paure e risvegliando i fantasmi del passato.

Doctor Sleep arriverà nei cinema italiani il 31 ottobre 2019.

