Evel Knievel: arriva la miniserie sul celebre stuntman (con Milo Ventimiglia)

Non è la prima volta che viene realizzata un'opera ispirata alle gesta di Knievel: George Hamilton e George Eads hanno infatti interpretato il personaggio (rispettivamente nel 1971 e nel 2004), mentre lo stuntman ha anche interpretato se stesso in un film del 1977 chiamato Le strabilianti avventure di Superasso (il cui titolo originale è Viva Knievel!).

Al momento non è noto il numero di episodi che andrà a comporre la serie, sebbene la produzione dovrebbe prendere il via ufficialmente nel corso del 2020 .

Ora, secondo quanto riportato da Deadline , l'attore Milo Ventimiglia (Heroes, This is Us) vestirà proprio i panni dello spericolato Evel Knievel, in una serie TV prodotta da USA Network. Intitolato Evel , lo show sarà basato proprio sulla storia del mitico stuntman degli anni ’70, ripercorrendo proprio le fasi che hanno preceduto il leggendario salto dallo Snake River Canyon.

Il nome Evel Knievel a molti di voi suonerà familiare, trattandosi infatti del celebre stuntman motociclista statunitense, noto per il leggendario tentativo di saltare le cascate Shoshone nello Snake River Canyon in Idaho l'8 settembre 1974.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok