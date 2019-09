Google Pixel 4: finito in rete lo spot ufficiale dello smartphone con Motion Sense

Per i suoi 40 anni il Walkman torna sul mercato: ecco come si incontrano passato e presente

Con una rapida panoramica il video celebra l'efficienza di Google Assistant e della fotocamera posteriore ( quadrata e con tre lenti), che garantirà ottimi scatti anche in condizioni di scarsa luminosità. Fotografare le stelle non sarà più un problema con la tanto vociferata ' astrophotography mode '.

La qualità del video lascia molto a desiderare ma in questo caso ad essere importante è il contenuto. Lo spot presenta lo smartphone che incarna la filosofia dell'azienda che ha creato YouTube e Google Maps, uno smartphone che può essere utilizzato anche senza interagire fisicamente con esso. Sì, Pixel 4 e Pixel 4 XL - come preannunciato dalla stessa azienda di Mountain View - supporteranno le gesture touch-less (Motion Sense) .

Non c'è pace per il Pixel 4. Il prossimo smartphone di Google ancora una volta protagonista di un video sbarcato sul web prima del tempo. Questa volta è lo spot ufficiale, che conferma il Motion Sense e il design del dispositivo.

