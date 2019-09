Cinema

di Paola Maria Farina - 09/09/2019 12:34 | aggiornato 09/09/2019 12:39

Arriva a Milano, in prima assoluta italiana, Harry Potter e il Calice di Fuoco in Concerto, lo spettacolo teatrale in un’orchestra di ottanta elementi suona le musiche del maghetto in sincrono con il film.

2 condivisioni

Dal grande schermo ai teatri è sempre Harry Potter mania. Questa volta, infatti, l’appuntamento è al Teatro degli Arcimboldi dove il 27 e 28 dicembre 2019 va in scena Harry Potter e il Calice di Fuoco in Concerto. Per la prima volta in Italia, dopo i primi tre episodi della saga, sul quarto capitolo si apre – a grande richiesta – il sipario milanese.

La rappresentazione rientra nella Concert Series dedicata al maghetto e sarà il Maestro Timothy Enty a dirigere l’Orchestra Italiana del Cinema con ottanta elementi impegnati a suonare le musiche di Patrick Doyle in sincrono con il film.

E per rivivere a pieno le emozioni della pellicola, il lungometraggio – coi dialoghi in italiano – sarà proiettato in HD su uno schermo di dodici metri, così da regalare un’esperienza completamente immersiva.

Ufficio Stampa

“La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. – dichiara il direttore Justin Freer – È con grande piacere che portiamo per la prima volta ai fan l’opportunità di sperimentare i premiati brani musicali suonati dal vivo da un’orchestra sinfonica, il tutto mentre il film è proiettato contemporaneamente sul grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile.”

Nei teatri di tutto il mondo dal 2016 la Harry Potter Fil Concert Series (CineConcerts / Warner Bros.) è la celebrazione dei personaggi nati dalla penna di J.K. Rowling divenuti, in breve tempo, fra i più amati di più di una generazione. E anche il tour teatrale ha confermato in giro per il mondo l’affetto per Potter & Co. con oltre 1,3 milioni di spettatori che hanno assistito alle repliche in quasi cinquanta diversi Paesi.

“Harry Potter è sinonimo di entusiasmo in tutto il mondo ed è fantastico scoprire che eseguendo questa incredibile musica con il film completo, il pubblico apprezzi di ritornare nel suo mondo magico.” (Brady Beaubien)

Harry Potter e il Calice di Fuoco in concerto: il trailer

Le date in calendario per l’Italia sono prodotte da Marco Patrignani e Forum Music Village, con il patrocinio del Consolato Britannico. Se non volete perdervi gli show milanesi, in prima assoluta italiana, i biglietti sono in vendita su TicketOne (sconto del 10% sugli ingressi a partire da 32 euro se si acquista entro il 9 ottobre).

A Roma, invece, sono previste tre repliche di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in Concerto, in programma il 29 e 30 dicembre 2019 (biglietti via TicketOne).