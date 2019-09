Hawkeye: la serie Marvel e Disney arruola lo sceneggiatore di Mad Men

TV News

09/09/2019

La serie TV Marvel dedicata al personaggio di Occhio di Falco ha finalmente uno sceneggiatore: stiamo parlando di Jonathan Igla, già autore della serie di culto Mad Men.

La serie TV dedicata a Hawkeye, il personaggio interpretato nel MCU da Jeremy Renner, è in arrivo sulla piattaforma streaming targata Disney.

Ora, è stato reso noto (via The Hollywood Reporter) che Jonathan Igla si occuperà di scrivere le avventure di uno degli Avengers più amati tra quelli visti nella saga omonima dei Marvel Studios.

Igla è già noto al pubblico per aver sceneggiato la serie TV di culto Mad Men - prodotta dal 2007 al 2015 e ideata da Matthew Weiner - la quale racconta l’ascesa e il declino di alcuni pubblicitari nella New York degli anni ’50.

Igla figura al momento sia come sceneggiatore che come produttore esecutivo della serie, che sarà disponibile in streaming durante l'autunno del 2021 come parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

La storia dello show vedrà il personaggio di Clint Barton insegnare alla giovane e inesperta Kate Bishop a diventare un'eroina senza superpoteri ed esperta nell'utilizzo di arco e frecce. La storia si svolgerà durante i cinque anni che sono intercorsi tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame (ossia il lasso di tempo in cui Clint ha assunto i panni dell'assassino chiamato Ronin, a seguito della scomparsa della sua famiglia per via dello schiocco di Thanos).

Ricordiamo che Kate Bishop è un personaggio ideato da Allan Hinberg e Jim Cheung, apparsa per la prima volta nella serie di fumetti intitolata I Giovani Vendicatori (Young Avengers) e pubblicata nel 2005. Al momento non è stato ancora svelato il nome dell'attrice che interpreterà l'eroina Marvel.

