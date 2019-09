Hayley Atwell, dal cast di MCU a quello di Mission: Impossible 7

Cinema

di Rina Zamarra - 09/09/2019 11:49 | aggiornato 09/09/2019 11:53

Hayley Atwell è entrata nel cast di Mission: Impossible 7. A confermarlo sia l'attrice che il regista Christopher McQuarrie, che ci occuperà dei capitoli 7 e 8.

Hayley Atwell entra nel cast di Mission: Impossible 7. Ad annunciarlo è il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie con un post sul suo profilo Instragram, con tanto di foto in bianco e nero della bella attrice.

La stessa Hayley ha postato la foto scelta da McQuarrie sul suo profilo personale aggiungendo il commento:

Missione accettata. Anche se non sono il tipo che accetta ordini...

Tom Cruise avrà dunque Peggy Carter come compagna di viaggio per il settimo capitolo del film. Hayley Atwell, infatti, è diventata famosa soprattutto per il ruolo di Peggy Carter, che ha rivestito in Capitan America, Capitan America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Endgame e Ant-Man. Non solo, Hayley ha portato il personaggio di Peggy anche sul piccolo schermo nelle serie TV Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter.

L'attrice vanta un curriculum di tutto rispetto, che l'ha vista debuttare con Woody Allen nel 2005 nel film Sogni e delitti al fianco di Ewan McGregor e Colin Farrell. Tra i suoi ultimi lavori, invece, c'è il film Blinded by the Light - Travolto dalla musica di Gurinder Chadha.

Quale ruolo interpreterà Hayley Atwell in Mission: Impossible 7? Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul suo ingaggio. Si sa soltanto che Christopher McQuarrie si occuperà della regia sia del capitolo 7 che del capitolo 8, che dovrebbero essere strettamente connessi tra di loro.

HD Getty Images Christopher McQuarrie e Tom Cruise all'Annual Lumiere Awards 2019

Le due pellicole debutteranno sul grande schermo nel 2021 e nel 2022 durante il periodo estivo.

Le date nei cinema USA sono state prescelte per non interferire con un altro film molto atteso che vede trai protagonisti Tom Cruise, vale a dire Top Gun: Maverick. Al momento le date prescelte sono le seguenti: 23 luglio 2021 per il capitolo 7 e 5 agosto 2022 per il capitolo 8.