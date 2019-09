IFA 2019, i migliori laptop presentati alla fiera tech di Berlino

Tecnologia

09/09/2019

In occasione dell'annuale fiera IFA di Berlino sono stati presentati tanti nuovi laptop per gamer e creator. Le migliori proposte del 2019 portano le firme di ASUS, Acer, Lenovo e altri grandi marchi.

Come di consueto, alcuni tra i più grandi produttori di laptop al mondo hanno scelto l'IFA per presentare nuovi dispositivi. Tra le proposte di quest'anno alla fiera tecnologica di Berlino (che si tiene dal 1924) spiccano quelle di DELL, Lenovo, ASUS, Acer e Razer.

Laptop per creator, giocatori o 'semplici' amanti di veri e propri gioiellini portatili. Di seguito le vere star della fiera tedesca che chiuderà le porte l'11 settembre. Il tuo prossimo laptop è tra questi?

ASUS

ASUS ROG Zephyrus S GX701

Lo stand di ASUS all'IFA 2019 non è certamente passato inosservato, in particolare grazie al ROG Zephyrus S GX701. Un laptop realizzato per i gamer con il display oggi più veloce del mercato grazie ad un refresh rate di 300Hz. Si tratta, a detta dell'azienda taiwanese, di un incremento del 25% dell'attuale standard per i tornei di eSport di più alto livello.

ASUS

Ma un laptop per il gaming non è nulla senza una scheda grafica all'ultimo grido, e non caso il ROG Zephyrus S GX701 arriverà sul mercato con una Nvidia GeForce RTX 2080 sotto la scocca (dal valore di 859 euro).

Il resto della scheda tecnica non è stato ancora annunciato, ma scommettiamo che processore, RAM, e memoria SSD saranno in linea con scheda grafica e display. Il ROG Zephyrus S GX701 sarà probabilmente disponibile ad ottobre, ignoto ancora il prezzo.

ASUS ProArt StudioBook

La serie ProArt StudioBook di ASUS è rivolta ai creator. La proposta più interessante è quella che porta il nome di StudioBook One, con GPU Quadro RTX 6000 di Nvidia, accompagnata da un processore Intel Core i9, 1TB di memoria su SSD e ben 32GB di RAM. Il display è da 15.6 pollici con risoluzione 4K UHD PANTONE e refresh rate di 120Hz.

A catturare l'attenzione è anche lo StudioBook Pro X con processore Intel Xeon E-2276M (o Intel Core i7 di nona generazione) e scheda grafica Quadro RTX 5000 ancora di Nvidia. Rispetto al One, il Pro X mette a disposizione degli utenti la tecnologia ScreenPad 2.0, ovvero un touchpad (che sostituisce il tradizionale trackpad) da personalizzare con collegamenti rapidi alle applicazioni e da utilizzare per accedere rapidamente ad impostazioni e altre sezioni del sistema operativo.

Il display misura 17 pollici ed è in formato 16:10, la memoria interna (SSD) arriva fino a 6TB, la RAM fino a 128GB. Anche in questo caso mancano all'appello informazioni su prezzi e disponibilità sul mercato.

Acer

Acer Predator Triton 300

Come ASUS anche Acer ha colto l'occasione dell'IFA per presentare nuovi laptop per il gaming. Il Predator Triton 300 è un mix di prestazioni e funzioni in un prodotto dal peso di soli 2.3 kg. Lo chassis è in alluminio nero opaco con quei particolari blu tipici della linea Predator.

La configurazione più prestante del Predator Triton 300 è quella con processore Intel Core i7 di nona generazione, scheda grafica GeForce GTX 1650 di Nvidia e 32GB di RAM DDR4 2666Hz. Sotto la scocca fino a due SSD in RAID 0 da 1 TB o due hard-drive da 2TB. Il display è un IPS Full HD da 15.6 pollici con refresh rate di 144Hz.

Il Predator Triton 300 sarà disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa ad ottobre al prezzo di 1,299 euro.

Acer Predator Triton 500

HD Acer

La risposta al ROG Zephyrus S GX701 di ASUS non si è fatta attendere. Il Predator Triton 500 è infatti il nuovo laptop di Acer con display Full HD da 15.6 pollici con refresh rate di 300Hz.

Il notebook misura solo 17.9 mm di spessore e pesa 2.1 kg. Lo chassis è completamente in metallo e le cornici hanno uno spessore di 6.3 mm (garantendo un rapporto screen-to-body pari all'81%). La scheda tecnica è la medesima del fratello minore, il Triton 300.

Il Predator Triton 500 arriverà in Europa, Medio Oriente e Africa a novembre. Il costo? Ben 2,699 euro. Gli Stati Uniti dovranno invece attendere dicembre, la Cina il Q4 del 2019.

Acer ConceptD 9 Pro

È il notebook a marchio Acer per i creator. Il display 4K da 17.3 pollici può essere inclinato a proprio piacimento grazie al supporto CNC-machined Ezel Aero Hinge. Il pannello, si legge nel comunicato stampa di Acer, è certificato PANTONE e copre il 100% del gamut Adobe RGB.

HD Acer

Nella versione premium, il ConceptD 9 Pro arriva con un processore Intel Core i9 di nona generazione e scheda grafica Quadro RTX 5000 di Nvidia. Inclusa nella confezione di vendita anche la stylus EMR di Wacom (4096 livelli di pressione), che si aggancia magneticamente allo chassis del laptop.

Ben 5,499 euro saranno necessari per acquistare il ConceptD 9 Pro di Acer, il cui lancio in Europa, Medio Oriente e Africa è previsto per novembre.

Razer Blade Stealth 13

A Berlino Razer ha presentato il Blade Stealth 13, altra appetibile opzione per i gamer di tutto il mondo. Il laptop arriva nelle in due varianti con display touch rispettivamente Full HD e 4K UHD, entrambe equipaggiate con il processore Intel Core i7-1065G7 di decima generazione, scheda grafica GeForce GTX 1650 e fino a 512 di memoria interna PCIe SSD.

HD Razer

Il Razer Blade Stealth 13 arriverà anche nella versione Mercury White con processore Intel Core i7-1065G7 a 25W, GPU di ultima generazione della serie Iris Plus di Intel e SSD PCIe da 256GB. Il display è un FullHD opaco e copre il 100% dello spazio sRGB.

La nuova linea di laptop Razer Blade Stealth sarà disponibile entro la fine di settembre al prezzo di 1,680 euro.

Lenovo Yoga C940

Protagonista all'IFA di quest'anno anche la linea Yoga di Lenovo. A brillare è certamente lo Yoga C940, un 2-in-1 che offre il meglio della categoria: processore Intel Core i5 o i7 (Ice Lake) di decima generazione, fino a 16GB di RAM, SSD PCIe da 256GB a 1TB, scheda grafica Iris Plus UHD 950 o UHD 960 e display da 14 pollici IPS Full HD Dolby Vision o 4K DisplayHDR 400.

HD Lenovo

A completare la scheda tecnica del C940 il sistema di altoparlanti Dolby Atmos, la tecnologia Windows Hello per l'autenticazione biometrica, uno stylus, due USB 3.1 Type-C di seconda generazione e una USB 3.1 Type-A Gen2, una porta jack audio e una batteria con autonomia di 17,5 ore con schermo FHD e 10,5 ore con pannello UHD.

L'ultimo top di gamma della famiglia Yoga di Lenovo arriverà sul mercato a novembre al prezzo di 1,999 euro.

DELL XPS 13

A concludere l'elenco dei migliori laptop di IFA 2019 è una vecchia conoscenza. DELL ha infatti presentato una versione aggiornata del suo XPS 13. Il design resta invariato ma sotto la scocca troviamo i processori Intel della serie Comet Lake U di decima generazione: Intel Core quad-core i3-10110U, quad-core i5-10210U e hexa-core i7-10710U.

DELL

L'aggiornamento dei processori è l'unica novità di quello che è uno dei laptop più popolari di DELL. La configurazione di più alta fascia è con display touch 4K, 16 di memoria RAM e SSD PCIe da 512GB. I nuovi DELL XPS da 13" sono già disponibili all'acquisto ai seguenti prezzi:

1,099 euro per il modello con processore Intel Core i3-10110U, 4GB di RAM, SSD da 256GB

per il modello con processore Intel Core i3-10110U, 4GB di RAM, SSD da 256GB 1,249 euro per il modello con processore Intel Core i5-10210U, 8GB di RAM, SSD da 256GB

per il modello con processore Intel Core i5-10210U, 8GB di RAM, SSD da 256GB 1,499 euro per il modello con processore Intel Core i7-10510U, 16GB di RAM, SSD da 512GB

