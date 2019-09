Tecnologia

Tra dispositivi con il doppio schermo, altri che si piegano come un foglio di carta e altri ancora con ben 4 fotocamere incorporate, le novità smartphone dell'evento berlinese stupiscono anche quest'anno.

IFA 2019, la fiera dedicata alla tecnologia e all'innovazione che si svolge ogni anno a Berlino, non è ancora finita ma sono già tanti i dispositivi presentati che destano interesse.

Sul fronte degli smartphone sono stati annunciati alcuni modelli di cui avevamo già sentito parlare negli scorsi mesi da parte di ⤑Samsung, Nokia, Motorola e così via. Telefoni esclusivi, particolari e ricchi di funzionalità interessanti che si attestano su una fascia di prezzo medio-alta e che saranno disponibili a partire da quest'autunno. Vediamo quindi insieme i 7 smartphone migliori (e un tablet) che hanno calcato il palco di IFA 2019!

1. LG G8X ThinQ: two screen is megl che one

LG

LG ha schivato con cura la tecnologia fold che altri produttori di smartphone stanno sviluppando. L'azienda sud coreana ha invece preferito concentrarsi su qualcosa di simile ma essenzialmente differente: il dual screen. Dopo altri modelli per così dire "di prova", fa il suo ingresso G8X ThinQ, con un doppio schermo OLED Full HD+.

Il doppio design può risultare ingombrante se usato al completo, ma la seconda cover è opzionale e può essere rimossa quando non necessaria. La sua cerniera a 360 gradi è però la soluzione migliore per selfie perfetti o per giocare. Sfrutta poi un processore Snapdragon 855 e dispone di 6 GB di RAM e di 128 GB di archiviazione. La data di uscita e il prezzo non sono ancora stati resi pubblici.

2. Sony Xperia 5: per veri fotografi

Sony

Sony ha presentato a IFA il nuovo Xperia 5, disponibile in tante colorazioni e leggermente più piccolo dei modelli precedenti, ma con display 21:9 e schermo OLED Full HD+ da 6,1 pollici. Le sue prestazioni risultano molto buone grazie al processore Snapdragon 855, anche se la batteria da 3.140 mAh solleva qualche dubbio.

Dal punto di vista fotografico è però un'ottima scelta grazie al sensore da 12 MP con stabilizzazione ottica e autofocus per soggetti in movimento. Sembra però che lo smartphone non avrà Android 10 pronto all'uso. Il suo costo sarà di 799 Euro a partire dal 4 ottobre.

3. Nokia 7.2: basilare ma funzionale

HD Nokia

Nokia è invece arrivata a IFA 2019 con ben due nuovi smartphone di fascia media, di cui il più interessante è questo 7.2. Il suo punto forte è senza dubbio la tripla fotocamera con sensore da 48 MP che non abbandona le lenti ottiche ZEISS, onnipresenti sui dispositivi a marchio Nokia. Il 7.2 ne vanterà però ben tre tipologie (ZEISS Modern, ZEISS Swirl e ZEISS Smooth) per creare tre diversi effetti di sfocato e da sfruttare soprattutto con il bokeh.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 660, mentre la batteria è da 3.500 mAh. In generale è un telefono molto elegante con display da 6,3 pollici e che sfrutta il sistema operativo Android 9. Arriverà in autunno anche in Italia con un costo di 379 Euro.

4. Motorola One Zoom: Motorola ci vede quadruplo

HD Motorola

Punta su una qualità fotografica impressionante anche Motorola: One Zoom è lo smartphone che potrete portare con voi in ogni situazione e che vi garantirà sempre reportage perfetti. Sul retro noterete infatti ben quattro fotocamere. Il sensore principale da 48 MP integra la stabilizzazione ottica dell'immagine ed è affiancato da un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3X, da un sensore di profondità da 5 MP e da un grandangolare da 16 MP. Non manca poi la fotocamera frontale da 25 MP.

Anch'esso è un telefono di fascia media che arriverà sul mercato nei prossimi mesi ad un costo di circa 400 Euro. Un buon prezzo se si considera anche la batteria da 4.000 mAh, il processore Snapdragon 675 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

5. Samsung Galaxy A90 5G: il meglio della connettività e della potenza

HD Samsung

Il Samsung Galaxy A90, già disponibile in Corea del Sud e a breve anche in Europa, è uno dei primi smartphone ad integrare il 5G e ad essere venduto ad un prezzo non superiore agli 800 Euro (circa 749 Euro). Non ha quindi rivali sul fronte della connettività, ma presenta ottime caratteristiche tecniche. Si parte con una batteria da 4.500 mAh, schermo AMOLED di alta qualità da 6,7 pollici e risoluzione 1.080 x 2.400.

Il processore è uno Snapdragon 855 e avrà RAM da 6 o 8 GB e memoria interna di 128 GB. La fotocamera posteriore ha sensore di ben 48 MP, mentre quella frontale di 32 MP.

6. Samsung Galaxy Fold: migliorato e potenziato, sarà davvero una rivoluzione?

HD Samsung

Samsung non ha presentato solo smartphone classici, ma anche il tanto atteso Galaxy Fold. Il nuovo modello è stato realizzato per durare parecchi anni e migliora alcune problematiche sorte nel prototipo precedente e che riguardavano la fragilità dello schermo. La nuova versione sembra essere più resistente e colpisce per l'alta qualità del display AMOLED da 7.3 pollici con risoluzione di 2152×1536.

Il processore sarà sempre uno Snapdragon 855, mentre la RAM raggiungerà i 12 GB e lo spazio di archiviazione interna si estenderà fino a 512 GB. Il Galaxy Fold è stato l'unico telefono pieghevole presentato a IFA, cosa che porta a domandarsi se il trend dei telefoni pieghevoli stia morendo già prima di nascere. In ogni caso il Fold arriverà in Europa il 18 settembre, ma in Italia solo l'anno prossimo con un costo che probabilmente non sarà inferiore ai 2 mila Euro.

7. Asus ROG Phone 2 Ultimate: il telefono da gaming definitivo

Di questo Asus ROG Phone 2 se ne parla già da diverso tempo ed è ormai certo che sarà disponibile da ottobre al modesto prezzo di 1.199 Euro. È già considerato lo smartphone da gioco definitivo grazie all'archiviazione da 500 GB o da 1 TB, al potente Snapdragon 855, alla batteria da 6.000 mAh e al display AMOLED da 6,59 pollici con una risoluzione di 1080x2340 pixel.

Ciò che però più colpisce è l'ampia dotazione di accessori che avrà, soprattutto i due controller che prendono ispirazione dai joycon di Nintendo Switch. Non pensa comunque solo al gioco, ma integra anche una fotocamera principale da 48 MP.

Lenovo Yoga Smart Tab: il dispositivo perfetto da integrare con la smart home

Chiudiamo la carrellata di novità presentate a IFA 2019 con un Tablet targato Lenovo che promette di rivoluzionare il settore e la vostra abitazione.

HD Lenovo

Il nuovo Yoga Smart Tab è a tutti gli effetti uno smart display che risulta perfetto sia dentro casa che fuori dalle mura domestiche. Infatti si può utilizzare come un normale tablet, ma all'occorrenza trasformarlo in uno schermo di servizio o mini monitor. Inoltre, grazie alla presenza di Google Assistant è il dispositivo perfetto per gestire in modo smart la propria casa con la sola voce.

Questo tablet sarà già disponibile tra settembre e ottobre al prezzo di 299 Euro.