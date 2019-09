Il Re Leone, incassi da record in Italia

Cinema

di Giacinta Carnevale - 09/09/2019 15:08 | aggiornato 09/09/2019 15:13

La rivisitazione in chiave live-action diretta da Jon Favreau non smette di stupire in Italia dove è diventato il primo incasso dell'anno e il più alto fatto registrare da un lungometraggio Disney nello Stivale.

Prosegue inarrestabile la marcia trionfale de Il Re Leone, il nuovo adattamento diretto da Jon Favreau del classico d'animazione Disney del 1994. La pellicola, realizzata con una CGI molto verosimile, ha letteralmente conquistato il box office italiano facendo registrare incassi da record nel nostro Paese.

Dopo essere stato il miglior opening di sempre per un lungometraggio Disney (escludendo le pellicole Marvel) e il secondo miglior esordio tra i film distribuiti dalla casa di Topolino dopo Avengers: Endgame, Il Re Leone è diventato anche il primo incasso dell'anno e il più alto della storia per una pellicola Disney in Italia.

Arrivato nelle sale italiane lo scorso 21 agosto, il film di Jon Favreau ha totalizzato finora più di 32 milioni di euro superando così - anche come numero di presenze in sala - gli incassi ottenuti dall'ultimo capitolo della saga degli Avengers e da Alice in Wonderland, film uscito nel 2010 che ha dato il via agli adattamenti in chiave live-action dei classici Disney.

Basato sulla sceneggiatura firmata da Jeff Nathanson, la nuova avventura Disney de Il Re Leone ci riporta a fare un viaggio incredibile nell'assolata savana africana dove è nato Simba, un cucciolo di leone destinato a diventare il futuro Re. Figlio di Mufasa e della leonessa Sarabi, il piccolo Simba cresce con una forte ammirazione per suo padre ma non tutti nel regno sono felici del suo arrivo.

Il suo perfido zio Scar sta infatti tramando con le iene alle sue spalle e, dopo ucciso Mufasa, fa ricadere tutte le colpe sul piccolo Simba che è costretto a fuggire. Lontano dal regno, Simba cresce insieme alla strana e simpatica coppia di amici, Timon e Pumbaa. Presto però il passato torna a bussare alla sua porta e il leone, aiutato dalla sua migliore amica Nala, tornerà a casa per riprendersi il regno, ridotto ormai in rovina per mano di Scar.

Nel cast di doppiatori italiani de Il Re Leone troviamo Marco Mengoni che presta la voce a Simba, mentre Elisa è la leonessa Nala. Presenti poi Luca Ward, nel ruolo del saggio Mufasa e Massimo Popolizio in quello del malvagio Scar, mentre Edoardo Leo e Stefano Fresi sono rispettivamente il suricato Timon e il simpatico facocero Pumbaa. Ad interpretare l'iconico brano Il Cerchio della Vita è la cantante americana (ma che vive in Italia) Cheryl Porter.