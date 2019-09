Il tasto X di PlayStation ha una pronuncia ufficiale (e non è quella che pensi)

VideogamesCuriosità

di Stefania Sperandio - 09/09/2019 12:04 | aggiornato 09/09/2019 12:08

Si pronuncia come la lettera? O forse si pronuncia Croce? Insomma, qual è la corretta pronuncia del tasto X dei controller PlayStation? La risposta arriva direttamente dai canali ufficiali di Sony – e non vi piacerà.

Nata scherzosamente sui social, la questione è diventata rapidamente virale: stiamo parlando della pronuncia corretta del tasto X sui controller di PlayStation, sulla quale il pubblico si è ampiamente diviso. Quando qualcuno ha fatto notare che non è possibile che esistano davvero giocatori che lo pronuncino Croce e non come la lettera dell'alfabeto che rappresenta, l'account Twitter ufficiale PlayStation UK ha deciso di fornire la risposta ufficiale: proprio Croce, infatti, è la pronuncia corretta.

In un primo tweet, leggiamo:

Triangolo, Cerchio, Croce e Quadrato. Se Croce si pronunciasse X (e non si pronuncia X), allora come dovreste pronunciare Cerchio?

Il riferimento è al fatto che, effettivamente, se X venisse vista come una lettera dell'alfabeto e non come una forma, allora anche Cerchio dovrebbe essere pronunciato come la vocale O.

Triangle

Circle

Cross

Square



If Cross is called X (it's not), then what are you calling Circle?🤔 https://t.co/dvQ19duemW — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 5, 2019

La risposta ufficiale al quesito ha fatto tutt'altro che placare gli animi: dopo aver scoperto di aver pronunciato in modo errato il tasto X per oltre vent'anni, i giocatori PlayStation hanno preso d'assalto l'account ufficiale britannico.

Ai loro tweet ha fatto seguito una spiegazione a prova di bomba, affidata a una vignetta a tema Spongebob, dove si fa notare che, per logica, nella pronuncia non bisognerebbe mescolare lettere dell'alfabeto e forme – proprio in riferimento a Cerchio e O.

You can all call them whatever you want but we'll go down with this Shape👀 pic.twitter.com/GrIRNRrtEL — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 5, 2019

Che ci crediate o no (e sicuramente ci crederete, perché sarete anche voi, come noi, tra coloro che hanno sempre pronunciato X), neanche questo è bastato a convincere i giocatori. PlayStation ha allora deciso di condividere un'immagine proposta da un giocatore, conscia che la pizza metta tutti d'accordo. Ecco che Triangolo è così la fetta di pizza, Quadrato la scatola, Cerchio la pizza e X, semplicemente, la mancanza di una pizza. Tutto molto più chiaro, ora.

OK the votes are in, these are now the new names of the buttons.



Press No Pizza to Start. https://t.co/EDIXV4p7VN — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 5, 2019

Dopo essersi divertita un po' con le battute, PlayStation UK ha infine deciso di tastare il terreno con un sondaggio che ha confermato i sospetti: la stragrande maggioranza dei giocatori ha sempre pronunciato X come la lettera dell'alfabeto, non come Croce. Oltretutto, scherzosamente, nel sondaggio risultano essere di più i giocatori che chiamavano il tasto "+ inclinato di 45 gradi" che non coloro che si affidavano a Croce.

What do you call it? — PlayStation (@PlayStation) September 7, 2019

Probabilmente, sapere la versione dei fatti ufficiale di PlayStation non cambierà le abitudini dei giocatori, che vanno ormai avanti fin dal 1994 con la pronuncia che abbiamo scoperto essere errata.

Voi da che parte state? Siete pronti a riferirvi al tasto X come Croce o lo facevate già da tempi non sospetti?