Il 'Ti amo 3000' di Avengers: Endgame, nato grazie ai figli di Robert Downey Jr.

Avengers: Endgame è l'ultimo capitolo delle avventure dei Vendicatori disponibile dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K.

Tra le numerose scene emozionanti presenti nel film, ce n'è una in particolare legata al personaggio di Tony Stark/Iron Man (interpretato nuovamente da Robert Downey Jr.). Stiamo parlando della frase 'Ti amo 3000', parole sono pronunciate inizialmente da Morgan Stark, la giovane figlia di Tony e Pepper Potts (interpretata dalla piccola Lexi Rabe).

La bambina si rivolge al padre rivelandogli in maniera affettuosa che 'lo ama 3000', poco prima che questi decida di andare ad aiutare gli altri Vendicatori nella loro missione per recuperare le Gemme dell'Infinito.

Stark ricorda infatti che 'questo è il compito dell'eroe. Una parte del percorso è la fine', per poi rivolgersi direttamente alla figlia esclamando 'Ti amo 3000'.

Lo scorso maggio, alcuni fan Marvel avevano scoperto che il numero 3000 corrispondeva alla somma della durata di tutti e 22 i film ambientati nel Marvel Cinematic Universe, a partire dal primo Iron Man sino a Spider-Man: Far From Home (della durata di 129 minuti), arrivando così alla cifra tonda di 3000 e svelando che l'omaggio 'numerico' presente all'interno di Endgame sarebbe quindi del tutto intenzionale.

