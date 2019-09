In arrivo una serie TV su Julia Child con Joan Cusack, trattative quasi concluse

TV News

09/09/2019

La vera storia di Julia Child potrebbe tornare sul piccolo schermo, con il volto di Joan Cusack.

Secondo quanto riportato dal sito americano Variety, il nuovo servizio streaming d'oltreoceano HBO Max sarebbe vicino a concludere un accordo con l'attrice Joan Cusack, al fine di farle interpretare Julia Child in una serie drammatica.

Scritto da Daniel Goldfarb (La fantastica signora Maisel), lo show - ancora senza un titolo ufficiale - racconterà la vita e la carriera della Child dal 1962 al 1976. In questo periodo era già famosa per aver pubblicato il noto libro di ricette dal titolo Mastering the Art of French Cooking. Successivamente, ha fatto conoscere la sua cucina francese a un pubblico più vasto, conducendo in modo allegro e spiritoso la trasmissione televisiva The French Chef. Per questo, la Child può essere considerata la pioniera di questo tipo di intrattenimento televisivo per appassionati di ricette.

Julia Child ha già avuto una controparte cinematografica in Meryl Streep, nel film Julie & Julia diretto da Nora Ephron e basato sulla vita della scrittrice Julie Powell (interpretata da Amy Adams).

Joan Cusack è un'attrice poliedrica che ha dedicato la sua carriera (iniziata nel 1980) a una quasi infinita varietà di personaggi, tra il drammatico e il comico. Tra i suoi ruoli cinematografici più famosi si ricordano quello in School of Rock al fianco di Jack Black, quello in Toys - Giocattoli con il compianto Robin Williams e quelli che le valsero la nomination all'Oscar come Miglior attrice non protagonista, ovvero Una donna in carriera e In & Out. Infine, come vi ricorda l'immagine che apre questo articolo, è anche la doppiatrice originale del personaggio di Jessie nella saga di Toy Story.

In TV, invece, è famosa per la sua interpretazione in Una serie di sfortunati eventi nei panni di Justice Strauss e nella serie Shameless nelle vesti di Sheila Jackson, per il cui ruolo ha vinto nel 2015 un Emmy come Miglior guest star in una serie comedy.