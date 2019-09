John Wesley di Willy, il Principe di Bel-air è morto: aveva 72 anni

CelebrityCinema

di Giuseppe Benincasa - 09/09/2019 09:54 | aggiornato 09/09/2019 10:01

Addio a un altro attore di Hollywood dalla lunga carriera.

Nato il 3 agosto del 1947 a Lake Charles in Louisiana negli Stati Uniti, John Wesley è deceduto all'età di 72 anni l'8 settembre 2019, dopo una lunga battaglia contro il cancro. I familiari dell'attore lo hanno confermato al sito americano The Hollywood Reporter.

"John Wesley è stato un regalo al mondo, perché la sua gentilezza e la sua grazia sono immortalati nelle sue opere di teatro, TV e cinema", ha detto in un comunicato il manager e produttore di Wesley, Gerry Pass, aggiungendo: "Ho il cuore spezzato per aver perso un caro amico oggi".

Prima di farsi un nome a Hollywood, Wesley ha prestato servizio nell'esercito americano durante la guerra del Vietnam. Dopo il decollo della sua carriera di attore, Wesley ha continuato a lavorare con artisti del calibro di Denzel Washington, Barbra Streisand e Morgan Freeman. Uno dei suoi ruoli più famosi era quello del Dr. Hoover nella sit-com con Will Smith Willy, il principe di Bel-air.

Wesley ha lavorato a più di 100 progetti tra cinema e televisione, tra cui il film Fermati, o mamma spara del 1992 con Sylvester Stallone, nel film per la TV Il computer con le scarpe da tennis del 1995 e nelle serie Frasier, The Jeffersons, Benson, Supercar, Martin, JAG - Avvocati in divisa, Melrose Place e più recentemente in NCIS - Unità anticrimine.

Wesley era anche un noto attore di teatro, avendo recitato in opere come Toys in the Attic di Lillian Hellman all'Old Globe Theatre di Londra, così come An American Clock di Arthur Miller e Wild Oats al Mark Taper Forum di Los Angeles.