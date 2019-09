Kristen Stewart sul Batman di Robert Pattinson: 'È l'unico a poter interpretare quel ruolo'

Kristen Stewart è entusiasta per Robert Pattinson, che sarà il prossimo Batman/Bruce Wayne.

L'ex compagna di Pattinson, sul set e nella vita, che ha recentemente spiegato il motivo della rottura con Robert avvenuta nel 2013, ha concesso un'intervista a Variety in occasione del Toronto International Film Festival (Tiff) e si è detta felice per la carriera in ascesa del collega.

Ospite al Tiff per promuovere il film Seberg, la Stewart ha detto di Robert:

Kristen Stewart is all for Robert Pattinson as #Batman: "He's the only guy that could play that part; I am so happy for him. It's crazy" https://t.co/JHA668K9P4 #TIFF19 pic.twitter.com/OybWSt9LzU