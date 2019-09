In arrivo un nuovo set LEGO di Star Wars: ecco lo Star Destroyer da 4784 pezzi!

Non mancano infatti dettagli fedeli alla controparte cinematografica, come gli enormi scarichi posteriori, paratie esterne ricche di rifiniture e cannoniere semoventi. A completare la confezione, due minifigure : un Imperial Officer e un Imperial Crew Member, dotati di blaster.

È dunque consigliabile assicurarsi di avere molto spazio a disposizione prima di cimentarsi nella costruzione dell'iconica astronave imperiale. Il set comprende anche una versione in microscala della Tantive IV , Corvetta CR90 al servizio della Casata Reale di Alderaan, e ripropone lo Star Destroyer così come appare nella scena iniziale di Una nuova speranza.

La confezione comprende 4784 pezzi e sarà messa in vendita a 699,99 euro . Come è possibile vedere dalle immagini riportate in apertura dell'articolo, la grande scatola è simile a quella del Millennium Falcon (75192). Rispetto alla versione di 17 anni fa, il nuovo Star Destroyer ha dimensioni maggiori: mentre il set 10030 misurava 93 cm di lunghezza, quello attuale ne misura 110 ed è largo 66 cm. La sua altezza è invece di 37 cm senza supporto.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok