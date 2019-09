Per i suoi 40 anni il Walkman torna sul mercato: ecco come si incontrano passato e presente

Prezzo giustificato per la reincarnazione dello storico dispositivo? Pensate di aggiungerlo alla lista dei dispositivi tech da acquistare in questo 2019?

Un omaggio ai tempi che furono e all'antenato dell'iPod di Apple, quando non esistevano gli smartphone che ormai hanno mandato in pensione la maggior parte dei lettori musicali digitali. Ma il viaggio nel passato è più caro del previsto : il primo Walkman costava circa 150 dollari, la sua versione 2.0 costerà invece tra i 400 e i 500 dollari, 440 euro in Europa . Ancora da annunciare invece la data di lancio.

Così come nastri e penne a sfera per riavvolgerli, anche le pile sono state messe da parte. Il nuovo Walkman di Sony infatti include una batteria che dovrebbe garantire circa un giorno di ascolto .

Una vera e propria operazione nostalgia quella di Sony cha alla fiera tecnologica di Berlino ha presentato l' inaspettata versione 2.0 del Walkman . L'NW-A100TPS (un nome tutt'altro che memorabile) non legge le audiocassette, ma i ben più comuni formati di file audio come MP3, WAV, FLAC o WMA. Dunque un music player digitale a tutti gli effetti , basato su Android e con una memoria interna di 16GB.

1° luglio 1979, Sony lanciava sul mercato il primo Walkman . Ha compiuto quest'anno il suo quarantesimo compleanno il lettore di musicassette che ha rivoluzionato il concetto di musica in mobilità, un traguardo importante che il gigante giapponese ha voluto celebrare nel migliore dei modi. Ad IFA 2019 ( qui i migliori laptop presentati alla fiera ), Sony ha attirato su di sé le luci dei riflettori con una rilettura in chiave moderna dell'iconico lettore di audiocassette portatile.

Quarant'anni e non sentirli. Il Walkman di Sony torna a sorpresa sul mercato, e in gran forma. A IFA 2019 la versione in chiave moderna dello storico lettore di musicassette.

