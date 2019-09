TV News

di Alessandro Zoppo - 09/09/2019 16:24 | aggiornato 09/09/2019 16:27

Ogni Paese ha la sua serie TV preferita: una curiosa mappa è stata realizzata da Rave Reviews usando i dati di IMDb e se Gomorra in Italia e La casa di carta in Spagna sono risultati scontati, alcuni nel resto del mondo sono davvero sorprendenti.

0 condivisioni

La passione per le serie TV, che per molti fan diventano un vero e proprio universo parallelo, non conosce confini. Rave Reviews si è divertito a stilare una mappa degli show preferiti di tutti i Paesi in ogni angolo del globo, e i risultati sono davvero curiosi. Usando i dati di IMDb relativi alle valutazione degli utenti, il sito ha così ricostruito quali sono le serie più amate nel mondo.

Se negli Stati Uniti o nel Regno Unito i risultati sono facilmente prevedibili, ovvero, rispettivamente, Breaking Bad e Sherlock, in altri luoghi l'esito non è poi così scontato. A partire dallo Sri Lanka, dove il crime drama Koombiyo – la storia di un homeless che viene coinvolto nel mondo della criminalità organizzata – batte qualsiasi record: è lo show televisivo che ha il punteggio più alto su IMDb, ben 9,8. Peccato che il futuro della serie sia a rischio perché, come rivelato dal Daily Mirror, lo sceneggiatore e showrunner Damitha Sagara Chandrasiri è scomparso misteriosamente.

HD Rave Reviews La mappa delle serie TV più amate nel mondo

Nel resto dell'Asia, spicca il curioso caso della serie Netflix sudcoreana Mr. Sunshine (Miseuteo Syeonsyain), ideata dagli stessi creatori di Descendants of the Sun, Kim Eun-sook e Lee Eung-bok. Il period drama con le star locali Lee Byung-hun (già ammirato in film come Joint Security Area, Bittersweet Life e Il buono, il matto, il cattivo) e Kim Tae-ri (la domestica Sook-hee in The Handmaiden di Park Chan-wook) registra il rating medio più alto nella storia della televisione via cavo e su IMDb incassa un lusinghiero 8,8.

La serie più amata in Mongolia è Marco Polo (la produzione Netflix con Lorenzo Richelmy nei panni del giovane esploratore e Benedict Wong in quelli di Kublai Khan), mentre in Giappone non poteva che essere un anime: Death Note, dal manga cult di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Lo show più amato in Cina è la commedia romantica Meteor Garden (basata su uno shōjo manga giapponese di Yoko Kamio), in Russia spopola da sette anni con un voto pari a 8,5 la commedia avventurosa Kukhnya.

HD Rave Reviews Le serie TV più amate in Asia

La vecchia Europa è decisamente più prevedibile: in Italia il voto più alto è per Gomorra, in Spagna per La casa di carta, in Francia per Les Revenants, in Germania per Dark, in Danimarca per The Killing, in Norvegia per Skam. Ma il consenso maggiore lo tocca Chaos in Armenia: la serie TV, tratta dal capolavoro letterario di Alexander Shirvanzade, ha una media di 9,4.

HD Rave Reviews Le serie TV più amate in Europa

In Nord America non sorprendono il voto messicano per Narcos: Messico e quello canadese per X-Files. È altissimo invece – pari a 9,3 – il gradimento che in Giamaica riscuote A Day in the Life of Tyler1, serie che segue le "avventure" di Tyler "Tyler1" Steinkamp, ovvero lo streamer di Twitch, Youtuber e giocatore più "tossico" (e popolare) di League of Legends, bannato per i continui insulti, minacce e comportamenti antisportivi.

HD Rave Reviews Le serie TV più amate in Nord America

Il Sud America non si smentisce. Il pubblico colombiano assegna un lusinghiero 8,5 al biopic Pablo Escobar: El Patrón del Mal, con Andrés Parra nelle vesti del famigerato signore della droga. Il voto più alto arriva a 9,2 e giunge dal Perù: gli utenti su IMDb adorano Latin Lover, telenovela softcore che incolla allo schermo tantissimi spettatori.

HD Rave Reviews Le serie TV più amate in Sud America

Un caso curioso arriva dall'Australia, dove la serie di fantascienza Farscape, andata in onda dal 1999 al 2003, è ancora in cima alle preferenze del pubblico. L'Africa, infine, assegna i suoi voti più alti nel Maghreb: il legal drama Moudawala spopola in Marocco con un voto su IMDb di 9,6 mentre in Tunisia la sit-com Choufli Hal si attesta su 9,4. Grandi consensi, che raggiungono il 9,4 su IMDb, anche in Kenya per la dramedy Sue na Jonnie.

HD Rave Reviews Le serie TV più amate in Africa

Come mostrano queste mappe, non mancano serie singolari, interessanti e originali. Perché non provate a dare una chance ad uno di questi titoli? Potreste trovare il vostro nuovo show preferito!