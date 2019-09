The Batman, primi dettagli della trama e Christian Bale appoggia Robert Pattinson

CinemaFumetti

09/09/2019

Arrivano i primi dettagli sul prossimo film dedicato a Batman con Robert Pattinson come protagonista. Nel mentre un altro storico interprete del Cavaliere Oscuro, Christian Bale, dà dei consigli al suo successore.

Dopo la conferma che il prossimo attore a indossare i panni di Batman sarà ufficialmente Robert Pattinson, famoso per aver interpretato il vampiro Edward Cullen nella saga di Twilight, arrivano le prime indiscrezioni sulla trama del nuovo film, che sarà diretto da Matt Reeves.

Secondo alcuni rumor la nuova pellicola si concentrerà maggiormente sul lato da detective del supereroe; d'altronde lo stesso Reeves ha affermato in alcune interviste che Batman nei fumetti è considerato il più grande detective al mondo, strada ancora poco esplorata nelle diverse versioni cinematografiche.

Secondo una sinossi, ancora non ufficiale, Batman indagherà su un caso in cui diverse persone iniziano a morire in modi alquanto strani e il detective-supereroe dovrà indagare nei meandri più oscuri di Gotham City per risolvere il caso e svelare alcuni dei misteri legati alla storia della città e dei suoi criminali.

Reeves ha rivelato di voler mettere in scena una versione più giovane di Batman, anche se non basata sulla saga a fumetti Anno Uno, che appunto descrive le prime avventure del supereroe non appena diventato il Cavaliere Oscuro. Il regista ha dichiarato durante un'apparizione alla Television Critics Association nell'agosto del 2018, di non volersi ispirare a nessun arco narrativo visto nei fumetti, ma che comunque questi avranno una grande importanza nel realizzare questa nuova storia cinematografica.

Nel nuovo Batman dovrebbero comparire anche diversi villain, tutti indagati per gli omicidi su cui il supereroe sta investigando. Secondo The Hollywood Reporter ci saranno almeno quattro villain, e due di questi potrebbero essere il Pinguino e Catwoman.

Christian Bale si esprime sul nuovo Batman

Christian Bale thinks Robert Pattinson is a "good choice" for #Batman. His advice? "Be able to pee by yourself" | #FORDvFERRARI - Variety Studio at #TIFF19 presented by @ATT pic.twitter.com/eiTlieVH5R — Variety (@Variety) September 8, 2019

Nel frattempo l'ex interprete del Cavaliere Oscuro, Christian Bale, durante un'intervista condotta da Variety al Toronto International Film Festival, dove Bale sta promuovendo il suo nuovo film Le Mans 66 - La grande sfida, ha dichiarato di approvare la scelta di Pattinson come nuovo Batman.

Oh, bene. Una buona scelta, lui è interessante e sono sicuro che si inventerà qualcosa di intrigante.

All'attore è stato poi chiesto quale fosse il consiglio che poteva dare a Pattinson per interpretare al meglio il ruolo di Batman.

Lo stesso che diedi a Ben Affleck: di essere in grado di fare la pipì da solo. Non riesci a sentirti molto un supereroe se non riesci a farla da solo.

Al momento il nuovo film dedicato a Batman è previsto per il 25 giugno del 2021, non ci resta dunque che attendere ulteriori novità sul nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro diretto da Matt Reeves.