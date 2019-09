The Crown 4, Gillian Anderson sarà Margaret Thatcher: è ufficiale

Dopo le voci circolate nei mesi scorsi, Netflix ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Gillian Anderson nel cast di The Crown 4, la nota serie televisiva britannica incentrata sulla vita di Elisabetta II. La star di X-Files vestirà i panni di Margaret Thatcher, la prima donna a ricoprire il ruolo di Primo ministro nel Regno Unito dal 1979 al 1990.

Conosciuta anche come la Lady di Ferro, la Thatcher è stata una delle figure più importanti e influenti del panorama politico sia britannico che internazionale degli anni '80. La Anderson, attraverso un comunicato ufficiale condiviso sui social, si è detta molto felice di poter far parte della serie:

Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del cast e della crew di The Crown e di avere l'opportunità di interpretare una donna così complessa e controversa. Margaret Thatcher era un personaggio arduo, ma sarà un piacere esplorare sotto la superficie e - oserei dire - innamorarmi dell'icona che, amata e detestata, definì un periodo storico.

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk