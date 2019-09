The Witcher: Andrzej Sapkowski ospite al Lucca Comics and Games 2019

LibriVideogames

di Stefania Sperandio - 09/09/2019 08:01 | aggiornato 09/09/2019 08:05

Andrzej Sapkowski, scrittore dei romanzi che hanno dato vita ai videogiochi e alla serie The Witcher, sarà ospite al Lucca Comics and Games 2019 grazie alla collaborazione con Editrice Nord.

0 condivisioni

Anche in questo 2019, Lucca Comics and Games potrà contare su un ospite d'eccezione: stiamo parlando di Andrzej Sapkowski, scrittore polacco che ha dato vita alla saga di Geralt di Rivia e dalle cui opere sono nati i videogiochi e la serie TV The Witcher.

L'annuncio è stato diffuso dal sito ufficiale e dai canali social della kermesse, dove apprendiamo che l'autore discuterà in particolare de Il Guardiano degli Innocenti, il volume da cui trarrà ispirazione la serie Netflix con Henry Cavill, in uscita entro la fine di quest'anno.

Il prolifico scrittore polacco è stato, recentemente, una colonna portante di Lucca Comics and Games, avendo partecipato anche alle edizioni del 2013 e del 2015. Quella di quest'anno sarà quindi la sua terza presenza all'evento, favorita dalla collaborazione con Editrice Nord – che localizza e pubblica in Italia le sue opere.

Dopo il debutto nel 1986 con un primo racconto intitolato The Witcher, Sapkowski si rese conto del successo dell'idea dello Strigo e diede i natali alla sua saga fantasy dedicata a Geralt. Da allora, ha firmato diverse antologie di racconti ambientate nell'universo del Witcher, tra le quali proprio Il Guardiano degli Innocenti, e numerosi romanzi, tra cui Il sangue degli Elfi e Il battesimo del fuoco.

Getty Images Andrzej Sapkowski, scrittore classe 1948, ha raggiunto il successo mondiale con la saga The Witcher, che lo ha portato a ottenere numerosi riconoscimenti

La serie di videogiochi dedicata alle sue opere, The Witcher, è sviluppata dalla polacca CD Projekt RED e ha riscosso un grande successo di critica: il più recente capitolo, The Witcher 3: Wild Hunt, ha ricevuto numerosi premi come gioco dell'anno 2015 ed è in arrivo anche su Nintendo Switch. La trilogia, nel complesso, ha superato 40 milioni di copie in tutto il mondo, metà delle quali fatte registrare proprio da Wild Hunt.

La serie TV Netflix dedicata alla saga fantasy sarà firmata dalla showrunner Lauren S. Hissrich. Tra i membri del cast anche Henry Cavill nei panni di Geralt, Freya Allan in quelli di Ciri, Anya Chalotra come Yennefer e Anna Shaffer come Triss Merigold.

Editrice Nord

Lucca Comics and Games 2019 aprirà i suoi cancelli al pubblico dal 30 ottobre al 3 novembre prossimi. Sarete anche voi all'evento per scoprire tutti i segreti su Il Guardiano degli Innocenti direttamente da Sapkowski?