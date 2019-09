A Beautiful Day in the Neighborhood, il trailer del nuovo film con Tom Hanks

Più recentemente, l'attore vincitore del premio Oscar è stato protagonista del film A Beautiful Day in the Neighborhood , dove interpreta il personaggio realmente esistito di Fred Rogers. Quest'ultimo è stato un celebre personaggio televisivo alla fine degli anni '60.

Tom Hanks ha dimostrato più volte di essere un attore di grande talento, in grado di ricoprire più ruoli memorabili. Tra i suoi personaggi più famosi, si ricordano quelli dei film Forrest Gump , Salvate il soldato Ryan, Il miglio verde, Cast Away e Saving Mr. Banks. Inoltre, Hanks è già stato nello spazio con il film Apollo 13 di Ron Howard nel 1995.

Dopo aver doppiato il personaggio di Woody nella saga di Toy Story (giunta al quarto capitolo), Hanks interpreterà una action-figure Mattel degli anni '60. Il film in live-action sarà sceneggiato da Akiva Goldsman , che in precedenza aveva lavorato con Hanks sui lungometraggi Il Codice Da Vinci e Angeli e Demoni. Goldsman adatterà la sceneggiatura da un breve racconto sul personaggio scritto dal vincitore del premio Pulitzer Michael Chabon.

