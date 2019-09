Tuttapposto, Roberto Lipari debutta al cinema con Luca Zingaretti

Cinema

di Tanina Cordaro - 09/09/2019 08:22 | aggiornato 09/09/2019 08:27

Il film è un'accusa, in chiave comica, del baronato nelle università italiane.

2 condivisioni

Roberto Lipari scrive e interpreta Tuttapposto, film che prende di mira, in chiave comica, la corruzione nelle università italiane. Alla regia Gianni Costantino che dirige un ottimo cast che, oltre a Lipari nel ruolo di protagonista, vede Luca Zingaretti in quello del rettore, Monica Guerritore in quello del Ministro dell’Istruzione, Ninni Bruschetta nei panni del professor Mancuso e Sergio Friscia in quelli di Nuccio.

La trama

Roberto è uno studente universitario in un ateneo in cui impera il baronato e in cui, per passare un esame, è d'obbligo essere raccomandati o potersi permettere di comprare gli esami.

Stanco di questa situazione, il ragazzo si ribella al Sistema e, soprattutto, al rettore dell'università che è anche suo padre (Luca Zingaretti). Deciso a cavarsela da solo e senza le raccomandazioni paterne, Roberto va via di casa, va a vivere con dei colleghi e si trova un lavoro da Nuccio (Sergio Friscia) come addetto alla frittura degli arancini.

Per combattere concretamente la corruzione nell’università, realizza con degli amici una App per smartphone che, come una sorta di Tripadvisor, permette agli studenti di valutare l’operato dei docenti. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

Il film, che uscirà nelle sale dal 3 ottobre, verrà anticipato da un tour che porterà Roberto Lipari nelle maggiori università italiane, dove l'attore presenterà l’App Tuttapposto (scaricabile gratuitamente da Android e Apple). Il tour partirà il 10 settembre dalla Statale di Milano, passando per il Politecnico di Torino l'11, la Sapienza di Roma il 13 per concludersi il 16 all'Università degli studi di Catania.