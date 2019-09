Cinema

Will Smith sarà protagonista dello sci-fi Brilliance, sceneggiato da Akiva Goldsman

di Laura Silvestri - 09/09/2019 09:45 | aggiornato 09/09/2019 09:49

Nuovo progetto per Will Smith e Akiva Goldsman: i due lavoreranno insieme allo sci-fi Brilliance per Paramount Pictures, rispettivamente come interprete e sceneggiatore (oltre che come produttori).

Getty Images

2 condivisioni

Condividi Condividi Twitta

Fresco dello strabiliante successo al box-office di Aladdin, Will Smith è già all'opera per portare sul grande schermo diversi altri progetti: se a breve lo vedremo in Gemini Man e nel nuovo capitolo della saga di Bad Boys, Bad Boys For Life, un altro titolo si andrà presto ad aggiungere alla sua filmografia. Come riportato da Collider, Smith sarà infatti interprete e produttore della pellicola sci-fi targata Paramount Pictures, Brilliance. Editrice Nord La storia, tratta dall'opera di Marcus Sakey, è ambientata in un mondo futuro in cui l'1% della popolazione sembrerebbe aver sviluppato delle capacità sovrannaturali che minacciano lo status quo. Nick Cooper (Smith) è uno degli agenti governativi che si occupa di rintracciare ed eliminare tali individui, pur facendo egli stesso parte della categoria, proprio come sua figlia. Il primo film vedrà Nick infiltrarsi nel gruppo di radicali (Brilliants), che pianifica di dare inizio a una guerra civile, nella speranza di scovare e fermare la mente dell'operazione, un individuo pericoloso conosciuto come John Smith. Queste le premesse della pellicola che sarà quindi prodotta da Westbrook Inc. (la compagnia di produzione di Will e Jada Pinkett Smith), James Lassiter, e Shane Salerno. Akiva Goldsman, oltre che figurare come produttore del film, si occuperà anche della sua sceneggiatura, tornando a collaborare con Smith dopo Io sono leggenda e Io Robot. Tra i co-produttori, inoltre, ci sarà anche Sakey, mentre Alex Jackson supervisionerà il progetto per Paramount Pictures.