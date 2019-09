Arrivano i nuovi iPhone: ecco come seguire l'evento Apple su tutte le piattaforme

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 10/09/2019 16:55 | aggiornato 10/09/2019 16:57

Inizierà alle 19 italiane l'evento Apple che vedrà protagonisti i tre nuovi iPhone. Potrà essere seguito in diretta su più piattaforme.

L'attesa sta per finire, mancano ormai poche ore alla presentazione dei nuovi iPhone e della consueta 'One More Thing'. Dopo mesi di rumor Apple è pronta a svelare al mondo il tris di smartphone che prenderà il posto di iPhone XS, XS Max e XR. L'evento si terrà a Cupertino, presso lo Steve Jobs Theater, e inizierà alle 19:00 (ora italiana). Come ogni anno l'evento potrà essere seguito su più piattaforme, e in questo articolo vi spieghiamo come.

Se la diretta video non fa per voi, potrete scoprire tutte le novità dal mondo Apple qui su MondoFox con un articolo dedicato in costante aggiornamento. L'appuntamento è alle 19:00!

Come seguire la presentazione dei nuovi iPhone

Le danze prenderanno il via alle 19:00 in Italia (le 10:00 a Cupertino), i nuovi iPhone - i cui nomi restano ancora un mistero - saranno gli assoluti protagonisti dell'evento 'By Innovation Only'. Potrete guardare Tim Cook & co. sul palco dello Steve Jobs Theater in diretta su macOS, Windows, iOS e Android.

macOS : su iMac, Mac mini e MacBook la diretta streaming dell'evento può essere seguita da Safari, direttamente dal sito di Apple. Se invece il browser dell'azienda californiana non rientra tra le vostre preferenze, per la prima volta in assoluto potrete affidarvi a YouTube. Una novità per Apple, che riuscirà così ad attirare ancora più spettatori.

: su iMac, Mac mini e MacBook la diretta streaming dell'evento può essere seguita da Safari, direttamente dal sito di Apple. Se invece il browser dell'azienda californiana non rientra tra le vostre preferenze, per la prima volta in assoluto potrete affidarvi a YouTube. Una novità per Apple, che riuscirà così ad attirare ancora più spettatori. Windows : anche il sistema operativo della concorrenza consente di seguire la presentazione dei nuovi hardware di Apple. Come? Su Microsoft Edge, tramite il sito ufficiale di Apple, e - anche in questo caso - su YouTube. Collegatevi alle 19 italiane per non perdervi nulla.

: anche il sistema operativo della concorrenza consente di seguire la presentazione dei nuovi hardware di Apple. Come? Su Microsoft Edge, tramite il sito ufficiale di Apple, e - anche in questo caso - su YouTube. Collegatevi alle 19 italiane per non perdervi nulla. iOS : come nel caso di macOS, recatevi sul sito ufficiale di Apple tramite Safari. Il banner sarà in bella vista, non potrete sbagliarvi.

: come nel caso di macOS, recatevi sul sito ufficiale di Apple tramite Safari. Il banner sarà in bella vista, non potrete sbagliarvi. Android: se tra le mani avete uno smartphone o un tablet Android ma volete scoprire cosa ha da presentare la concorrenza, aprite l'applicazione YouTube e recatevi sul canale di Apple per la diretta streaming dell'evento.

Nuovi iPhone: le ultime indiscrezioni

Salvo sorprese, i tre nuovi iPhone avranno un design molto simile (per non dire uguale) a quelli di ultima generazione. La novità più importante dovrebbe riguardare la fotocamera posteriore, che dovrebbe essere tripla su iPhone XI e iPhone XI Max (forse Pro e Pro Max) e doppia sul successore di iPhone XR.

Secondo l'esperto Ming-Chi Kuo (via MacRumors) i nuovi smartphone del gigante californiano non supporteranno la Apple Pencil e la ricarica wireless bilaterale (il PowerShare degli ultimi Samsung Galaxy), e non saranno muniti di una porta USB-C (al posto del connettore Lightning). Le novità dunque sembrano pericolosamente scarseggiare, ma non è detta l'ultima parola.

MacRumors Si ipotizzano poche novità per i nuovi iPhone: sarà davvero così?

L'assenza della ricarica wireless bilaterale è stata confermata nelle ultime ore anche da Mark Gurman, altra affidabile fonte sull'universo Apple:

Seguirete la presentazione dei nuovi iPhone? Quali sono le vostre aspettative?