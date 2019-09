Bond 25, le (serissime) foto dal set di Matera

Cinema

10/09/2019

A Matera, in Basilicata, si stanno svolgendo le riprese di James Bond No Time to Die. Dal set sono arrivati alcuni scatti dei protagonisti nel cuore della città dei sassi.

James Bond è in Italia.

Sono spuntati alcuni scatti del cast di No Time to Die, sul set a Matera per le riprese dell’ultimo capitolo (il 25esimo film della saga) delle avventure dell’agente segreto. Il film è diretto da Cary Fukunaga e interpretato per l’ultima volta da Daniel Craig, affiancato da Lea Seydoux. Proprio a Matera vedremo Bond sfrecciare sulla sua celebre Aston Martin, impegnato come sempre in corse rocambolesche e inseguimenti spettacolari.

La gestazione della pellicola è stata abbastanza lunga e complicata, a partire dal fatto che Daniel Craig era incerto sull’interpretare nuovamente il ruolo dell’agente segreto. In più, proprio il protagonista si è fatto male durante le riprese, ritardando il corso della lavorazione. Le riprese sono slittate anche per un’esplosione accidentale sul set e per i rinvii dello stesso regista, che si vociferava fosse impegnato su altri progetti. Al momento però la produzione sembra essere decollata, anche grazie alla trasferta italiana.

Il profilo Twitter di 007 ha postato alcune foto che ritraggono cast e troupe nella scenografica cornice di Matera. Tra gli attori, oltre a Craig e alla Seydoux, spiccano Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Billy Magnussen e Ana de Armas. Pare che anche Christoph Waltz sia compreso nella rosa degli attori, nel ruolo di Blofeld, ma non c’è nessuna conferma al momento da parte di Sony Pictures.

Daniel Craig, Léa Seydoux and director Cary Joji Fukunaga arrive in Matera, Italy to continue filming #NoTimeToDie #Bond25 pic.twitter.com/OLGAYJ4CVA — James Bond (@007) September 9, 2019

Fukunaga dirige il film tratto da una sceneggiatura di Neal Purvis e Robert Wade (abituati a lavorare sulle vicende di Bond), affiancati dallo stesso regista e da Phoebe Waller-Bridge.

Ecco un antipasto di una scena con la lussuosa macchina.

Il film uscirà nelle sale americane l’8 aprile 2020.

Siete curiosi di vederlo?