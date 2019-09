Borderlands 3: il trailer di lancio ci porta oltre i confini del caos

Videogames

di Andrea Guerriero - 10/09/2019 10:44 | aggiornato 10/09/2019 10:46

Atteso il 13 settembre, lo sparatutto di Gearbox Softwtare travolge tutti con il suo irriverente trailer di lancio. In rete, intanto, spuntano le prime recensioni.

Ci sono voluti cinque anni per poter tornare su Pandora, pianeta che ospita gli eventi della saga videoludica Borderlands. E su cui atterreremo ancora una volta il prossimo 13 settembre.

È questa la data scelta da Gearbox Software e 2K Games per l'uscita di Borderlands 3, nuova incarnazione del franchise FPS destinata a PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per l'occasione, il team di sviluppo ha rilasciato il tradizionale trailer di lancio, visibile in apertura. Il filmato si chiama Let's Make Some Mayhem, e si propone come una vera e propria esplosione di caos, pallottole e ironia pungente.

Gearbox promette un mondo di gioco assai più grande rispetto al passato, qualche spolverata al già ottimo gameplay, nuovi Cacciatori della Cripta da impersonare e miliardi di oggetti da "lootare", tra armi e equipaggiamento assortito. Non mancherà neppure una trama folle e coinvolgente, così come abilità speciali e location mai viste prima nel brand. La parte del leone, come dal primo episodio, sarà recitata dalla co-op online, che permette di affrontare l'avventura sparacchina al fianco di altri giocatori - per un totale di quattro.

Gearbox Software/2K Games

Prime recensioni per Borderlands 3: more of the same di classe

Con l'uscita tanto vicina, Borderlands 3 è inevitabilmente già passato sotto la lente della critica di settore.

Nelle ultime ore, infatti, in rete sono apparse le prime recensioni firmate da alcune testate internazionali. I voti, reperibili dal sito di aggregazione Metacritic, viaggiano tra l'80 e il 95, con un unico 63 da PC Gamer:

La testata, dopo 30 ore di gameplay, giustifica la sua valutazione con una presenza eccessiva di bug, un endgame con poco mordente e una trama piuttosto banale, non al livello di quella degli illustri predecessori. La sensazione, in ogni caso, è quella di trovarsi sì di fronte ad un more of the same, ma anche quella di stare per vivere un'esperienza imperdibile per gli amanti degli sparatutto in prima persona.

Vi ricordiamo ancora una volta che Borderlands 3 sarà disponibile nei negozi fisici, online e digitali dal 13 settembre 2019, nelle versioni PC, PS4 e Xbox One.