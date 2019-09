Call of Duty Modern Warfare, date e contenuti della Beta nel nuovo gameplay trailer

Videogames

di Andrea Guerriero - 10/09/2019 09:25 | aggiornato 10/09/2019 09:27

Prima del lancio, Infinity Ward vi invita a provare la modalità multiplayer della prossima incarnazione della sua celebre saga sparacchina. Avete già lucidato il vostro arsenale?

1 condivisione

Gli sparatutto in prima persona stanno per accogliere un nuovo potenziale peso massimo.

Il prossimo 25 ottobre debutterà infatti sugli scaffali di tutto il mondo l'assai promettente Call of Duty Modern Warfare, soft reboot di una saga che non ha certo bisogno di presentazioni per gli appassionati. E che grazierà PlayStation 4, Xbox One e PC.

Allo sviluppo, troviamo ancora una volta i ragazzacci di Infinity Ward, incaricati dal publisher Activision di riportare alla ribalta il franchise con un episodio tra vecchio e nuovo, finalmente ancorato alla guerra reale. Abbandonando velleità futuristiche, il team di sviluppo promette una campagna per giocatore singolo emozionale e dal taglio cinematografico, così come un ritrovato realismo nelle meccaniche di gameplay, soprattutto nel multiplayer.

E se è vero che la release si avvicina a passi da gigante, Infinty Ward è pronta a farci testare con mano tutte le bellezze sparacchine della modalità multiplayer di Call of Duty Modern Warfare con largo anticipo. Non a caso, è stata organizzata una esplosiva Beta, con tanto di video gameplay dedicato - potete vederlo anche voi in testata di articolo.

Activision/Infinity Ward

La Beta si svolgerà in diverse fasi: la prima di esse, rivolta agli utenti PlayStation 4, sarà attiva dal 12 al 13 settembre e coinvolgerà solo coloro che hanno prenotato l'FPS di Activision. Sempre sulla console di Sony è poi prevista una seconda fase di Beta pubblica - dunque aperta a tutti i curiosi! - che avrà luogo dal 14 al 23 settembre. I gamer su PC e Xbox One non rimarranno comunque a bocca asciutta: la versione test di Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile dal 19 al 20 settembre in Early Access, mentre in open dal 21 al 23 settembre.

Avremo allora la ghiotta occasione di testare pad alla mano le diverse declinazioni del multiplayer, così come un inedito cross-play. La campagna per singolo giocatore - di cui potete recuperare un trailer più in alto - sarà invece protagonista di un reveal completo a fine settembre.