Evento Apple 'By Innovation Only', iPhone e non solo: tutte le novità da Cupertino [LIVE]

di Pasquale Oliva - 10/09/2019 18:58 | aggiornato 10/09/2019 19:38

Il giorno dei tre nuovi iPhone è arrivato. All'evento Apple presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino il CEO Tim Cook ha presentato i successori di iPhone XS, XS Max e XR. Ma non è tutto.

Apple ha rispettato la tradizione, ha scelto settembre per presentare i nuovi iPhone. La sede dell'atteso evento 'By Innovation Only' è lo Steve Jobs Theater del Campus di Cupertino, un omaggio al visionario co-fondatore dell'azienda. Sul palco il CEO Tim Cook e altri esponenti della dirigenza, entusiasti di presentare i nuovi hardware e rivelare dettagli aggiuntivi sui software in arrivo.

L'evento è stato preceduto dal solito vortice di voci di corridoio e indiscrezioni, alcune provenienti da fonti affidabili altre da presunti leaker in cerca di gloria e rivelatisi poi inattendibili. Ma lo scrigno delle novità Apple per questa seconda metà del 2019 è stato davvero aperto prima del tempo? Scopriamolo insieme!

iPad di settima generazione

Apple ha presentato, a sorpresa, l'iPad di settima generazione. Un tablet esteticamente molto simile al modello precedente, ma con un display Retina da 10.2 pollici. Sotto la scocca il processore A10 Fusion, che rende il nuovo iPad molto più veloce di numerosi PC oggi presenti sul mercato. Tra le altre caratteristiche, la fotocamera posteriore da 8MP e connettività LTE.

Greg Joswiak ha colto l'occasione per mostrare (nuovamente) le potenzialità e le nuove funzioni di iPadOS, sistema operativo realizzato appositamente per la famiglia di tablet made-in-Cupertino.

Il nuovo iPad è già disponibile al pre-ordine al prezzo di 329 dollari.

Apple TV+

Tim Cook ha mostrato in anteprima mondiale il primo trailer di See, serie TV che sarà disponibile in esclusiva su Apple TV+, piattaforma di streaming in abbonamento dell'azienda di Cupertino. Il protagonista è interpretato da Jason Momoa.

I primi show arriveranno su Apple TV+ il 1° novembre. Il costo mensile per accedere alla piattaforma è di 4,99 dollari, per tutta la famiglia.

Apple Arcade

Dopo un breve panoramica su Apple Arcade, piattaforma di gaming in abbonamento in arrivo con iOS 13 e iPadOS e accessibile direttamente da App Store, sul palco dello Steve Jobs Theater sono stati finalmente presentati i primi giochi che saranno disponibili in esclusiva.

Apple Frogger in Toy Town, in esclusiva su Apple Arcade

Grandi nomi del settore videoludico hanno deciso di sposare la causa di Apple. Konami ha mostrato un primo gameplay di Frogger in Toy Town, seguita da Capcom e Annapurna Interactive con Sayonara Wild Hearts.

Apple Arcade sarà disponibile a partire dal 19 settembre al costo di 4,99 dollari al mese. Previsto un mese gratuito di prova.