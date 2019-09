Giovani Vendicatori: la serie potrebbe arrivare su Disney+ [RUMOR]

CinemaTV News

Sembra che in origine fosse previsto un film, ma le cose potrebbero presto cambiare e i Giovani Vendicatori potrebbero arrivare su Disney+...

Uno dei rumor più frequenti per l'universo cinematografico Marvel riguarda i Giovani Vendicatori. L'idea di un progetto dedicato all'introduzione di questi personaggi nel franchise emerge periodicamente, con sempre nuove informazioni. Nei mesi successivi all'uscita di Avengers: Infinity War, queste voci hanno iniziato a concretizzarsi sempre di più. Questo perché nei film hanno iniziato ad arrivare piccoli indizi e apparizioni, che sembravano adatte a preparare il terreno a un film dedicato ai Giovani Vendicatori. Ma forse non sarà così.

Pare infatti che i Marvel Studios stiano al momento lavorando effettivamente a una trasposizione cinematografica della squadra, ma che allo stesso tempo stiano accarezzando l'idea di cambiare strada e passare a una serie TV. Negli ultimi tempi infatti i Marvel Studios hanno dimostrato di apprezzare sempre di più le possibilità offerte da questo tipo di prodotti, da distribuire sulla piattaforma di streaming Disney+. Ne hanno annunciate già cinque per il periodo 2020-2021 (gli anni della cosiddetta Fase 4) e altre tre sono in lavorazione per una data indefinita. E stando ai rumor in circolazione è possibile che molto presto vedremo anche i Giovani Vendicatori aggiungersi all'elenco.

Dopotutto non si può non tenere conto del fatto che è proprio nelle serie TV che assisteremo (probabilmente) ad alcuni degli eventi chiave per la nascita del team. Sappiamo già ad esempio che la seconda Occhio di Falco Kate Bishop, membro chiave per la squadra, sarà presente in Hawkeye a fine 2021. Inoltre proprio nello show WandaVision assisteremo al misterioso ritorno in vita di Visione. Nei fumetti è grazie a lui (o meglio alla sua memoria) che Iron Lad trova i vari membri dei Giovani Vendicatori, senza contare che una sua versione "resettata" è stata a lungo membro del gruppo. E ancora, è molto probabile che anche Ms. Marvel si unisca alla versione cinematografica di questo team, sebbene non ne abbia mai fatto formalmente parte nei fumetti.

A questi indizi si aggiungono ovviamente ragioni più tecniche. Per quanto Marvel ci sia riuscita con Avengers: Endgame (e con diversi altri titoli in precedenza), non è mai facile riuscire a realizzare un'opera che coinvolga un numero elevato di personaggi. A seconda della formazione scelta, questi Giovani Vendicatori potrebbero contare fino a circa otto membri nelle proprie fila, di cui diversi probabilmente da introdurre da zero o quasi. Sarà sicuramente più facile trovare spazio per il loro sviluppo in una serie TV che in una pellicola.

Ovviamente per il momento si tratta solo di speculazione. Vi terremo informati qualora dovessero esserci nuove informazioni sull'introduzione dei Giovani Vendicatori nel Marvel Cinematic Universe.

