Hawkeye: Hailee Steinfeld potrebbe vestire i panni di Kate Bishop nella serie TV

TV News

di Marcello Paolillo - 10/09/2019 10:08 | aggiornato 10/09/2019 10:12

Sarebbero iniziate le trattative tra Marvel e l'attrice Hailee Steinfeld per farle vestire i panni di Kate Bishop nella serie TV dedicata al personaggio di Hawkeye.

2 condivisioni

Continuano le indiscrezioni su Hawkeye, ultima serie TV Marvel in arrivo sul servizio streaming Disney nell'autunno del 2021, come parte dell'attesissima Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Stando a un report pubblicato da Variety, sembra che siano appena iniziate le trattative tra Marvel e l'attrice Hailee Steinfeld per farle vestire i panni di Kate Bishop. La Steinfeld potrebbe infatti diventare la 'nuova' Occhio di Falco, nonché co-protagonista dello show con Jeremy Renner.

Creata da Allan Hinberg (testi) e Jim Cheung (disegni), la prima apparizione di Kate Bishop è avvenuta nell'albo Marvel Comics Young Avengers Vol. 1 del 2005. Facciamo presente che l'attrice sarà in ogni caso protagonista anche della prossima serie prodotta da Apple chiamata Dickinson, in cui interpreterà la poetessa del 19° secolo Emily Dickinson.

Ma non solo: Hailee è apparsa anche nel remake di Il Grinta dei fratelli Coen (2010), oltre ad aver recitato in pellicole come 17 anni - e come uscirne vivi (2016), Bumblebee (2018) e come doppiatrice in Spider-Man: Un Nuovo Universo (2018) nei 'panni' del personaggio di Gwen Stacy/Spider-Gwen.

HD Getty Images

Infine, ricordiamo anche che durante la giornata del 9 settembre è emersa la notizia che la serie TV Marvel dedicata al personaggio di Occhio di Falco ha reclutato lo sceneggiatore Jonathan Igla, già autore della serie di culto Mad Men.

La storia della serie vedrà il personaggio di Clint Barton istruire la giovane e inesperta Kate Bishop, al fine di farla diventare un'eroina esperta nell'utilizzo di arco e frecce. Il tutto avrà luogo nei cinque anni che separano Avengers: Infinity War da Avengers: Endgame, ovvero l'arco di tempo in cui Clint ha vestito i panni dell'assassino noto come Ronin, a seguito della scomparsa della sua famiglia a causa dell'ormai celebre schiocco di Thanos.

Siete curiosi di scoprire le nuove avventure di Hawkeye e della sua fedele allieva?