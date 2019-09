Kingdom Hearts III, il DLC Re:Mind si mostra di nuovo in video

Videogames

Square Enix e Disney sono pronti a ravvivare la magia di Kingdom Hearts 3 con la prima espansione narrativa. La stessa protagonista di un nuovo e suggestivo trailer.

Le avventure di Sora, Pippo e Paperino non sono ancora finite.

Square Enix è infatti pronta a regalare ai seguaci di Kingdom Hearts III il primo DLC focalizzato sulla storia, denominato Re:Mind. Lo stesso che, dopo l'annuncio, torna oggi protagonista grazie alla pubblicazione di un nuovo trailer - lo trovate in apertura di articolo -, rilasciato in occasione del Tokyo Game Show 2019.

L'espansione narrativa non dispone ancora di una data di uscita ufficiale o di un prezzo di listino sugli store digitali, ma sappiamo che metterà sul piatto un un reame definito come molto familiare dal team di sviluppo nipponico, soprattutto ai fan storici della saga actionRPG nata nel 2002 sulla mitica PlayStation 2. Saranno introdotti almeno tre nuovi personaggi giocabili - vale a dire Riku, Aqua e Roxas -, una trama che ci permetterà di conoscere più da vicino alcuni membri dell'Organizzazione XIII e battaglie contro boss mai visti. In alcune di queste, sarà anche possibile passare da un personaggio all'altro, così come impersonare una inedita forma di Sora.

Assieme a Re: Mind, Kingdom Hearts III si arricchirà di un altro DLC, questa volta gratuito. Il pacchetto promette di portare nel gioco ruolistico diversi Keyblade aggiuntivi.

In attesa di maggiori dettagli dalla casa del Chocobo, vi ricordiamo che Kingdom Hearts III è disponibile per l'acquisto nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Square Enix non ha ancora fornito dettagli su un eventuale approdo su PC, nonostante le speranze degli appassionati siano più vive che mai.