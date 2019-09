Knives Out: Rian Johnson vuole Daniel Craig anche nel 'sequel' del film che ha conquistato il TIFF

Cinema

10/09/2019

Al Toronto Film Festival è stato presentato Knives Out, il Murder Mystery di Rian Johnson con Daniel Craig tra i suoi protagonisti. E mentre il film riceve lodi su lodi, il regista pensa già a un 'sequel', proprio con l'interprete di 007.

Chi è stato?

Rian Johnson.

Il regista di Looper e Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi ha presentato la sua pellicola originale, Knives Out - un mystery thriller che è un vero e proprio Whudunnit (chi è stato?), come dicono gli Anglofoni - al Festival Internazionale del Cinema di Toronto, ricevendo un'accoglienza davvero calorosa da parte dei presenti all'evento.

Il sito IndieWire ha infatti riportato diversi commenti al film dal cast stellare - Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Don Johnson, Toni Collette, Michael Shannon, Ana de Armas, Katherine Langford etc. -, tutti particolarmente entusiasti. Ve ne riportiamo alcuni.

KNIVES OUT is a diabolical, hilarious, and massively entertaining whodunnit that updates the musty genre for the modern world and all of its MAGA assholes.



see it with the biggest crowd you can find. here’s my #tiff19 review: https://t.co/SQumxnFZ6q pic.twitter.com/hSTsJBg4Me — david ehrlich (@davidehrlich) September 8, 2019

David Ehrlich: KNIVES OUT è un whudunnit diabolico, esilarante ed estremamente di intrattenimento, che adatta un genere ammuffito al mondo d'oggi e a quei viscidi del MAGA. Guardatelo con la folla più imponente che potete trovare.

KNIVES OUT: Come for the grand cast and the all-you-can-eat-the-rich buffet; stay for a classical whodunit worthy of John Dickson Carr in its hilarity and sheer ingenuity of construction. Goodness, what a delight. #TIFF2019 — Justin Chang (@JustinCChang) September 8, 2019

Justin Chang: KNIVES OUT - Venite per il cast stellare e il ricco buffet all-you-can-eat e rimanete per un classico whudunnit degno di John Dickson Carr per la sua ilarità e il suo puro ingegno costruttivo. Accidenti, che delizia.

With the KNIVES OUT premiere underway, think I’m finally cleared to gush that it’s the best damn film I’ve seen all year. (Throw in last year, too.) Not just the crackerjack mystery I’d hoped for, but also deeply cathartic in ways I’d never have anticipated. Final shot is pure 🔪 — ɱıƙɛ ɖ'ąŋɠɛƖơ (@gemko) September 7, 2019

Mike D'Angelo: Ora che Knives Out ha avuto la sua premiere, posso finalmente dire che è il miglior film che ho visto quest'anno (ma anche quello precedente). Non è soltanto il non plus ultra dei misteri che speravo di vedere, ma è anche profondamente catartico in modi che non mi sarei mai aspettato. L'inquadratura finale è puro [emoji: coltello].

E sempre secondo IndieWire, visto il successo riscontrato, ma soprattutto considerando il piacere con cui è stato realizzato, Johnson - regista, ma anche sceneggiatore della pellicola - starebbe valutando la possibilità di un'altro film con Daniel Craig nei panni del Detective Benoit Blanc. Ma non chiamatelo sequel!

Vi dirò la verità, mi sono davvero divertito a lavorare con Daniel Craig e in generale nel portare avanti questo progetto su ogni livello, dalla fase di scrittura a quella produttiva. Non sono mai stato granché interessato a realizzare sequel, ma l'idea di fare un altro film come Knives Out, con Daniel nei panni di questo personaggio, non si può davvero definire un sequel. È semplicemente ciò che ha fatto Agatha Christie. Si tratterebbe di trovare un nuovo mistero, una nuova location, un nuovo cast, delle meccaniche completamente diverse che possano incuriosire e attirare il pubblico. Sarebbe entusiasmante.

Così avrebbe affermato Johnson al riguardo.

E se queste sono le premesse, non possiamo che sperare in un sequel-non-sequel anche noi... dopo aver capito chi è il colpevole dell'efferato crimine commesso in Knives Out, ovviamente.

Knives Out sarà nelle sale americane da novembre.