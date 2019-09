La damigella d'onore si presenta alle nozze vestita da T-Rex e spopola in rete

Curiosità

La sposa ha dato carta bianca per l'abito da damigella e la sorella si è presentata alle nozze con un costume da T-Rex: le foto hanno fatto il giro del mondo.

Christina Meador ha preso alla lettera le dichiarazioni della sorella, che l’ha scelta come damigella d’onore per il proprio matrimonio. La sposa aveva dato carta bianca alla sua futura damigella, raccomandandosi di scegliere l’abito per le nozze in base ai suoi gusti.

Christina non se lo è fatto ripetere due volte e ha deciso di acquistare un vestito che, secondo lei, avrebbe potuto indossare altre volte. Perché infatti acquistare un abito elegante da mettere solo per la cerimonia? Ecco, quindi, che la sua scelta è ricaduta su un costume da dinosauro! Simpatico, divertente e irriverente, è vero, ma quando Christina intende indossarlo nuovamente? E per quale occasione?!



La damigella comunque ha raccontato che la sorella ha tentato di rendere semplice la sua partecipazione alle nozze, consentendole piena libertà nell’acquisto del vestito:

Sapendo che non sono una grande fan degli abiti formali e che probabilmente non avrei avuto abbastanza soldi per comprare qualcosa di veramente bello, mi ha rassicurato dicendomi che avrei potuto indossare qualsiasi cosa volessi.

La 38enne ha così deciso di puntare sul costume da dinosauro. In verità, qualche dubbio sull’opportunità del costume deve essergli venuto, perché prima della cerimonia ha provato ad avvertire la sorella. Dopo aver comprato quel costume da T-Rex, che a suo dire avrebbe sempre desiderato, ha inviato un messaggio alla sposa per farglielo sapere. Lei stessa ha raccontato che, con sua grande sorpresa, la sorella le ha dato il suo pieno assenso.

Le foto delle nozze sono finite in rete e moltissimi hanno lasciato post di complimenti per l’audacia della damigella. Non sono mancati, però, anche i commenti negativi a cui la sposa ha risposto così:

Non è uno scherzo, ma è un gigantesco dito medio a tutte le migliaia di dollari e alle pressioni che si fanno sugli sposi solo per compiacere un gruppo di persone che, alla fine, vogliono solo cibo e bevande gratis!

E voi cosa ne pensate? Vi presentereste a un matrimonio con un costume da T-Rex?