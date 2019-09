Le calze con le zampe di gallina esistono (e sono esilaranti)

Curiosità

di Rina Zamarra - 10/09/2019 12:40 | aggiornato 10/09/2019 12:44

Sono disponibili nella variante femminile fucsia e nella variante maschile gialla: si tratta delle calze che riproducono perfettamente le zampe delle galline.

Le calze trash continuano a conquistare milioni di fan e non accennano a passare di moda. I primi timidi modelli con i teschi sono solo un lontano ricordo. Oggi, i creatori di calze osano molto di più e non si pongono alcun limite nella scelta delle decorazioni.

Chi di voi non ha visto in giro qualche piede maschile o femminile fasciato con calze ispirate a cani e gatti? Alcuni modelli sono così realistici da riprodurre i peli degli animali in questione. E chi non ha visto le calze decorate semplicemente con dei peli umani e considerate una sorta di messaggio silenzioso a compagni e compagne al posto del classico mal di testa?

Amazon Le calze con le zampe di gatto

Ebbene, oggi la già ricca collezione di calze trash acquista un nuovo e imperdibile modello: le calze con le zampe delle galline. Esistono nella versione sia femminile che maschile, con il bordo superiore che riproduce le piume bianche, e sono in vendita a cifre che vanno dai 5 ai 9 dollari.

L’unico problema riguarda la vestibilità, anche perché sono calze lunghe fino al ginocchio. Chi acquista queste calze vorrà pure metterle in mostra, ma come? Per le donne basta una gonna e un paio di ballerine in tinta, mentre per gli uomini la faccenda si complica. A meno che non si vogliano indossare dei bermuda e un paio di sandali anche quando fuori fa freddo e la temperatura si avvicina allo zero.

Amazon

Certo, Halloween non è poi così lontano e queste calze potrebbero essere perfette con un bel costume da pennuto!

Che ne dite: comprereste le calze con le zampe delle galline per andarvene in giro con gli amici?