Dalla TV al cinema, il passo è breve...

Secondo quanto riporta il sito americano Deadline, Mayim Bialik, Amy Farrah Fowler nella serie TV di successo The Big Bang Theory, è in procinto di scrivere per poi dirigere il suo primo film, dal titolo As Sick As They Made Us.

La commedia drammatica si baserà sulle esperienze di vita della stessa Bialik, che segnerà il suo debutto alla sceneggiatura e alla regia. La trama si incentrerà su una madre divorziata che lotta per aiutare il fratello straniero al fine di fargli visitare il padre, che è in punto di morte. Dopo il decesso del padre, la famiglia prova a ricongiungersi, affrontando il difficile rapporto tra madre e figlio.

L'attrice di The Big Bang Theory ha commentato:

Crescere circondati da malattie mentali non è qualcosa di cui è facile scrivere e non è nemmeno facile da vivere. Le difficoltà colpiscono e accompagnano per sempre la vita di questi bambini che vivono in queste famiglie, anche se da adulti cercando di dimenticarle e allontanarle. Dopo la scomparsa di mio padre quattro anni e mezzo fa, ho deciso di esplorare la complessità della malattia mentale e della responsabilità familiare - soprattutto se si tratta di donne - e di sottolineare la natura redentiva dell'amore di una famiglia, mentre affrontano la morte e continuano a vivere la vita alle loro condizioni.

Il casting per il film non è ancora iniziato, chissà se Mayim Bialik interpreterà o meno uno dei personaggi protagonisti.

La notizia arriva dopo che The Big Bang Theory ha concluso il suo storico percorso durato 12 stagioni. L'episodio finale ha guadagnato tre nomination agli Emmy.

Bialik, autore di quattro libri con un dottorato di ricerca in neuroscienze, ha recitato da giovanissima nella serie TV Blossom. Ha ottenuto quattro nomination agli Emmy, una nomination al SAG Award e un premio della critica per aver interpretato Amy Farrah Fowler in The Big Bang Theory.

Potrete rivedere Amy Farrah Fowler, Sheldon Cooper & co. su FOX ogni lunedì sera con l'undicesima stagione di The Big Bang Theory!